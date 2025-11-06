Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırı ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde, ateşkes ve esir takası mutabakatından sonra ulaşan insani yardımlarla ilgili bilgi verildi.





Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bekleyen 15 bin 600 yardım ve ticari tırdan sadece 4 bin 453'ünün Gazze Şeridi'ne ulaşabildiği aktarılan açıklamada, İsrail’in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350’den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi’ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği aktarıldı.

İsrail’in "baskı ve aç bırakma politikası" uyguladığı, temel gıda maddelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in girişine izin vermediği ürünler arasında yumurta, kırmızı et, beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, sebzeler, besin takviyeleri ve ayrıca hamile kadınlar, hastalar ve bağışıklığı zayıf bireyler için gerekli ürünlerin de yer aldığı kaydedildi.





İsrail, gazlı içecekler ve işlenmiş gıdaları Gazze'ye sokuyor





İsrail ordusunun gazlı içecekler, çikolata ve işlenmiş gıdaların girişine izin verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ürünlerin de tedarik zincirinin İsrail tarafından kontrol edilmesi nedeniyle piyasalara gerçek değerlerinin 15 katını aşkın fiyatlarla ulaştığı ifade edildi.





İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.







