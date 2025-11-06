Yeni Şafak
AB Komisyonu: Rus vatandaşlarının vize kısıtlamasına ilişkin ilave adımları gözden geçiriyoruz

16:126/11/2025, Perşembe
AA
AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştıracak adımları gözden geçirdiklerini bildirdi.

Konuya ilişkin basındaki haberleri gördüklerini ancak "sızdırılan bilgiler" hakkında yorum yapmadıklarını belirten Lammert, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından AB'nin daha önce görülmemiş düzeyde eyleme geçtiğine dikkati çekti.


Lammert, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını anımsatarak, AB Komisyonunun üye ülkelerle ortak hareket ederek alınan kararların uygulanması için çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Rus vatandaşlarına uygulanan kısıtlamaların sonuç verdiğine işaret eden Lammert, Şengen Bölgesi'ne 2019'da 4 milyon Rus vatandaşı giriş yaparken bu rakamın 2023'te 500 bine gerilediği bilgisini paylaştı.


Lammert, "Yeni adımları gözden geçirdiğimizi teyit edebilirim." dedi.


Macaristan'ın Rus vatandaşlarına "ulusal kart" vermeye devam ettiğine dikkati çeken Lammert, bunların vize olmadığını ancak AB Komisyonunun durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.


Lammert, AB Komisyonunun genel vize yasağı uygulama imkanının bulunmadığını, bu konuda yetkinin üye ülkelerde olduğunu belirtti.


AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.



