Atıklar sanata dönüşüyor

KÖLELİĞİN MERKEZİYDİ

Senegal’in “Köle Adası” olarak bilinen Goree Adası’nda, başta elektronik olmak üzere çeşitli atıklar yeniden hayat bularak sanata dönüşüyor. Başkent Dakar’ın 3 kilometre açığında, Atlas Okyanusu’nda yer alan, Portekizlilerin 16. yüzyılda köle ticaretini başlattığı ve yüzyıllar boyunca Afrika’nın en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olarak kullanılan turistik ada, bugün farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda sanatçıyı barındırıyor.

Mbodji, cep telefonu kullandığı bir tabloda yer alan insan figürünün el ve ayaklarındaki zincirlerin, hem adanın kölelik tarihini hem de bugünün insanının teknolojiye bağımlılığını anlattığını söyledi.

TELEFONDAN TABLO

Adada, resim, müzik, heykel gibi birçok alanda sanatlarını icra eden sanatçılardan bazıları da başta elektronik olmak üzere farklı atıklardan renkli sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Bu sanatçılardan 40 yaşındaki Mamadou Mbodji, cep telefonu, saat, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kaşık, çatal, konserve kutusu, gazoz kapağı gibi çeşitli atıkları kullanarak yaptığı tabloların her birinin ayrı anlamı olduğunu dile getirdi.

Mousa Gomis adlı sanatçı ise, ihtiyaç duyulmayan teknolojik aletlere ikinci bir yaşam hakkı tanıdığını söyledi.