Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Atıklar sanata dönüşüyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AFRİKA

Atıklar sanata dönüşüyor

Senegal’in Goree Adası’nda atıklar sanatçıların ellerinde yeniden hayat buluyor. Başta elektronik olmak üzere farklı atıkları sanat eserine dönüştüren sanatçılar, eserlerinin hepsinin ayrı bir anlamı olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamadou Mbodji
Mamadou Mbodji

KÖLELİĞİN MERKEZİYDİ

Senegal’in “Köle Adası” olarak bilinen Goree Adası’nda, başta elektronik olmak üzere çeşitli atıklar yeniden hayat bularak sanata dönüşüyor. Başkent Dakar’ın 3 kilometre açığında, Atlas Okyanusu’nda yer alan, Portekizlilerin 16. yüzyılda köle ticaretini başlattığı ve yüzyıllar boyunca Afrika’nın en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olarak kullanılan turistik ada, bugün farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda sanatçıyı barındırıyor.

Mbodji, cep telefonu kullandığı bir tabloda yer alan insan figürünün el ve ayaklarındaki zincirlerin, hem adanın kölelik tarihini hem de bugünün insanının teknolojiye bağımlılığını anlattığını söyledi.

TELEFONDAN TABLO

Adada, resim, müzik, heykel gibi birçok alanda sanatlarını icra eden sanatçılardan bazıları da başta elektronik olmak üzere farklı atıklardan renkli sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Bu sanatçılardan 40 yaşındaki Mamadou Mbodji, cep telefonu, saat, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kaşık, çatal, konserve kutusu, gazoz kapağı gibi çeşitli atıkları kullanarak yaptığı tabloların her birinin ayrı anlamı olduğunu dile getirdi.

Mousa Gomis adlı sanatçı ise, ihtiyaç duyulmayan teknolojik aletlere ikinci bir yaşam hakkı tanıdığını söyledi.
  • En düşük e-atık üretimi Afrika’da
  • Birleşmiş Milletler verilerine göre, tüm dünyada 2018’de 48,5 milyon ton elektronik atık üretildi. Kişi başına düşen e-atık üretiminin 1,9 kilogram ile en düşük olduğu Afrika kıtasında çıkan e-atıkların yarısının Amerika, Avrupa ve Çin’den yasa dışı şekilde gelen kullanılmış elektronik cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Başta Afrika olmak üzere birçok yoksul ülkede, Amerika ve Avrupa’nın yasa dışı şekilde ihraç ettiği e-atıklardan oluşan devasa elektronik atık çöplükleri bulunuyor.
Kupa kırmızıların

Kupa kırmızıların

​Liverpool, 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Yenikapıda yüzbinler saf tuttu

Yenikapı'da yüzbinler saf tuttu

Teravih namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Galatasarayazorlu rakipler

Galatasaray'a
zorlu rakipler

​G.Saray'a 1. torbadan gelecek muhtemel rakipler.
Büyük saldırı engellendi

Büyük saldırı engellendi

Eylem hazırlığındaki 20 terörist yakalandı.
5 milyon yolcu uçtu

5 milyon yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı, Mayıs ayında rekor kırdı.
Saldırıların amacı:<br>Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
Uber kararına taksicilerden ilk tepki

Uber kararına taksicilerden ilk tepki

​Korsan taşımacılığın yüzde 100 önlenmesi için kanun çıkarılmalı.

Önce imza<br>sonra veda

Önce imza
sonra veda

Kasımpaşa'da Üzülmez dönemi 4 saatte bitti.
TFF'de yeni dönem

TFF'de yeni dönem

Nihat Özdemir, federasyonun yeni başkanı seçildi.
Umut ve memnuniyet verici

Umut ve memnuniyet verici

MHP Lideri ​Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu.
Ünlü futbolcu<br>hayatını kaybetti

Ünlü futbolcu
hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yıldız trafik kazasında öldü.
THY'den<br>önemli duyuru

THY'den
önemli duyuru

Seçim için ücretsiz bilet değişikliği uygulaması uzatıldı.
Sınırda çatışma:<br>3 şehit, 4 yaralı

Sınırda çatışma:
3 şehit, 4 yaralı

Türkiye-İran sınırından kahreden haber.
Katil astsubay<br>FETÖ'cü çıktı

Katil astsubay
FETÖ'cü çıktı

Emrindeki askerin başına miğferle vurup öldürmüştü.
'Maraton' bitti

'Maraton' bitti

​LGS'de çocuklar sınıfta, aileleri bahçede ter döktü.
Kaçarken yakalandılar

Kaçarken yakalandılar

​17 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.