Atıklar sanata dönüşüyor

KÖLELİĞİN MERKEZİYDİSenegal’in “Köle Adası” olarak bilinen Goree Adası’nda, başta elektronik olmak üzere çeşitli atıklar yeniden hayat bularak sanata dönüşüyor. Başkent Dakar’ın 3 kilometre açığında, Atlas Okyanusu’nda yer alan, Portekizlilerin 16. yüzyılda köle ticaretini başlattığı ve yüzyıllar boyunca Afrika’nın en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olarak kullanılan turistik ada, bugün farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda sanatçıyı barındırıyor.
TELEFONDAN TABLO
Adada, resim, müzik, heykel gibi birçok alanda sanatlarını icra eden sanatçılardan bazıları da başta elektronik olmak üzere farklı atıklardan renkli sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Bu sanatçılardan 40 yaşındaki Mamadou Mbodji, cep telefonu, saat, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kaşık, çatal, konserve kutusu, gazoz kapağı gibi çeşitli atıkları kullanarak yaptığı tabloların her birinin ayrı anlamı olduğunu dile getirdi.
- En düşük e-atık üretimi Afrika’da
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- Birleşmiş Milletler verilerine göre, tüm dünyada 2018’de 48,5 milyon ton elektronik atık üretildi. Kişi başına düşen e-atık üretiminin 1,9 kilogram ile en düşük olduğu Afrika kıtasında çıkan e-atıkların yarısının Amerika, Avrupa ve Çin’den yasa dışı şekilde gelen kullanılmış elektronik cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Başta Afrika olmak üzere birçok yoksul ülkede, Amerika ve Avrupa’nın yasa dışı şekilde ihraç ettiği e-atıklardan oluşan devasa elektronik atık çöplükleri bulunuyor.