Avrupa Konseyi Belçika'yı eleştirdi: Cezaevlerindeki koşullar elverişsiz

CPT, Belçika'daki Anvers, Lantin, Saint-Gilles ve Ypres cezaevlerine 2-9 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlediği ziyaretlerin ardından hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda söz konusu cezaevlerinde mahkumların yerde şiltelerde uyuması, şiddet görmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanamaması gibi süregelen sorunlar olduğu aktarıldı.

Aşırı kalabalık hapishanelerin, Belçika cezaevi sistemi genelinde "büyük ve uzun süredir devam eden bir sorun" olduğu açıklandı.

"10 metrekarede 3 mahkum kalıyor"

Raporda, "En dramatik durum Anvers hapishanesinde gözlemlendi. 10 metrekarelik, tek kişilik kullanım için tasarlanan hücrelerden birkaçında 3 mahkum kalıyordu" denildi.

Gözaltında tutulan 90 kadar kişinin yerde şiltelerde ve bazen bölmesiz tuvalet alanının hemen yanında uyuduğunun ifade edildiği raporda, temizlik hizmetlerinin de yeterli olmadığı kaydedildi.

REKLAM

"Aşırı kalabalık ve personel yetersiz"

Raporda şiddetle ilgili "Yönetim ve bazı personel tarafından da kabul edildiği gibi ziyaret edilen kurumlarda mahkumlar arası şiddet, yinelenen bir sorundu. Bu sorun açıkça aşırı kalabalık ve yetersiz personel mevcudiyetiyle ilgiliydi" tespiti yer aldı.

Raporda, cezaevi personeli arasında sık sık yapılan grevlerle durumun daha da kötüleşmeye devam ettiği ifade edildi.

Mahkumların büyük çoğunluğunun hücrelerinde günde 23 saate kadar zaman geçirdiğinin bildirildiği raporda sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu; yaralanan mahkumların hızla tedavi edilemediği vurgulandı.