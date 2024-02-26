Avrupa mayına dönüyor

Ukrayna savaşında 2 yıl geride kaldı. Rusya'nın son dönemde cephede yakaladığı başarı, komşu devletleri savunmalarını güçlendirmeye itti. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Rusya ile sınırı olan bazı Avrupa ülkeleri, olası Rus saldırılarına karşı yasaklı anti-personel mayınlarını tekrar kullanmayı planlıyor. Özellikle Baltık ülkeleri ve NATO'ya yeni üye olan Finlandiya'nın, Rusya'ya karşı, Ukrayna cephesinden alınan derslerle birlikte güçlendirmek istedikleri belirtiliyor. Rusya'nın mayın tarlaları, akordeon telleri ve hendeklerden oluşan sisteminin Ukrayna güçlerinin geçen yaz gerçekleştirdiği karşı saldırıda başarı sağlaması söz konusu ülkeleri benzer bir savunmayı inşa etme anlamında ikna ettiği belirtilen haberde Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimali ve Amerikan Kongresinin Ukrayna'ya silah yardımındaki isteksizliğinin de etkili olduğu belirtildi.

133 ülkenin onayladığı Ottowa Anlaşması ile yasaklanan anti-personel mayınlarının kullanımı da yeniden gündemde. Habere göre Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya geçtiğimiz haftalarda Ottowa Anlaşmasından çekilmeyi ele aldı. Henüz bu yönde bir karar olmasa da siviller için daha az tehlikeli olan anti-tank mayınlarının sınır boyunca döşenmeye başladığı belirtiliyor. Gazeteye konuşan Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, "Hepimizin hedefi savunma yeteneklerimizi güçlendirmek, sınırlarımızın toplumlarımızı koruması için her şeyi yapmak" ifadeleriyle kara mayınları kullanma olasılığını dolaylı yoldan teyit etti. Letonya, Litvanya ve Estonya Savunma Bakanları geçtiğimiz günlerde "Baltık Savunma Hattı" adını verdikleri, sığınaklar ve tahkimatlardan oluşan koordineli bir sistem inşa etme konusunda anlaştıkları da biliniyor. NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın da gündemi Ottowa anlaşması. NATO'nun en yeni üyesi, elindeki anti-personel mayını stokunu 2015'te imha etmişti. Özellikle çocuklar ve çiftçiler için dünya çapında büyük tehlike yaratan kara mayınlarının kullanımı birçok ülkede yasak.