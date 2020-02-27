Avrupa Parlamentosu: Türkiye AB için kilit stratejik öneme sahip

AP Dış İlişkiler Komisyonu'nun Türkiye ziyareti sonrasında yazılı açıklama yapan McAllister, Türkiye-AB ilişkileri için tekrar güvenin inşa edilmesi ve iletişimin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

McAllister, Türkiye ve AB'nin her zaman aynı görüşü paylaşmayabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak konuşmaya devam etmeliyiz. Türkiye'ye de bu yüzden geldik. Bu nedenle Dışişleri Bakanı'nı (Mevlüt Çavuşoğlu) Brüksel ya da Strazburg'a Dış İlişkiler Komisyonu'na hitap etmesi için davet ettim. İlişkilerimizdeki mevcut zorluklara rağmen, Türkiye bir aday ülke ve AB için kilit stratejik öneme sahip bir ortak. Türkiye ve AB birçok ortak çıkar ve sınamaya sahip."

"AB de güvenilir bir üyelik süreci yürüterek reformları destekleyebilir"

Türkiye ve AB'nin özellikle Suriye, göç, terörle mücadele ve ekonomi gibi konularda "birlikte çalışmaya" devam etmesi gerektiğini belirten McAllister, üyelik sürecinin tekrar canlandırılması için Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

McAllister, Türkiye'den temel beklentinin hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve insan hakları gibi konularda somut adım atılması yönünde olduğunu vurgulayarak, "AB de güvenilir bir üyelik süreci yürüterek reformları destekleyebilir. Türkiye, tüm diğer aday ülkelerle aynı objektif kriterlere tabi tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret eden McAllister, Türk halkına minnettar olduklarını, Avrupa'nın Türkiye ile bu yükü birlikte üstleneceğini kaydetti.