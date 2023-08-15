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Dünya

Avrupa’dan Kandil’e

Türkiye içinde örgüt üyesi temin etmede zorlanan PKK gözünü Avrupa’daki gençlere dikti.

Burak Doğan
04:00 . 15/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Geçtiğimiz yıl Fransa’nın Marsilya kentinde PKK’lıların, ‘ideolojik kamp’ etkinliği düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl Fransa’nın Marsilya kentinde PKK’lıların, ‘ideolojik kamp’ etkinliği düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgüte Fransa’dan katılan F.A., ifadesinde PKK’ya katılma sürecini anlattı. 2020 yılında amcasıyla birlikte kaçak yollardan Fransa’ya gittiğini ifade eden F.A., burada iltica talebinde bulunduğunu ancak başvurusu reddedilince kendisinde yardım edeceğini söyleyen Şoreş kod adlı teröristle tanıştığını belirtti.

EVDE ALIKOYDULAR

F.A yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şoreş beni 30 Mayıs'ta örgütün festivaline davet etti. Gittiğimde ise beni alıkoydular. Telefonuma el konuldu ve o evde kalmam için zorlandım. Fransa’dan sahte pasaportla sırasıyla İsviçre, Belçika, Yunanistan ve Irak’a götürüldüm. Buradan da Kandil’e çıkarıldım.”



#PKK
#Fransa
#Marsilya
#Kandil
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