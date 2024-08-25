Avrupa'dan mülteciye elektrikli işkence

İnsan hakları ihlallerine uğrayanlar sadece sınırlarda Avrupa’ya girmeye çalışan göçmen ve mülteciler değil. Sığınmacı, mülteci veya göçmen olarak kabul edilmiş yabancılara yapılan insan hakları ihlalleri de birçok sivil toplum örgütü tarafından raporlanıyor. Ülkeye legal yollar ile kabul edilmiş olsalar dahi, hem kabul edildikleri ülkelerde hem de kabul edildikleri ülke dışında kalan diğer AB ülkelerinde, mülteci, göçmen ve sığınmacılar ikinci sınıf muamele görürken, kimi zaman ise ellerinden belgeleri alınıp sınır dışı edilmeye zorlanıyor. Bu durum nesiller boyunca ülkede ikamet edip bir düzen kursalar dahi kendini hissettirmeye devam ediyor.