Avrupalı ülkelerden İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim kararına kınama

"Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına olan desteğimizde kararlıyız. İki demokratik devletin, İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Müzakere yoluyla varılacak iki devletli çözüme alternatif olmadığını yineliyoruz."