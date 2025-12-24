Sumud baharda yelken açacak

Küresel Sumud Filosu tarihinin en büyük misyonuyla Gazze için yeniden demir alacak. 2026 ilkbaharında Akdeniz’e açılacağını resmen ilan eden filo, bu kez çok daha güçlü bir ekiple terör devleti İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefliyor. Filoda yüzden fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı olması bekleniyor. Yüzün üzerinde teknede binden fazla doktor ve sağlık profesyoneli katılacak. Filonun yeniden yelken açmasına sebep olarak, Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi ve Filistin halkından gelen çağrı gösterildi.

TIBBİ MALZEMELERLE TAM DONANIMLI

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kurulacak ekibin tıbbi malzemelerle tam donanımlı olması bekleniyor. Gazze’de kâğıt üzerinde ateşkes olsa da İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarını hiç durdurmadığına dikkat çekilirken insani yardım girişlerinin hâlâ işgalciler tarafından engellenmeye devam ettiği de vurguladı. Filo’nun duyuru metninde şu ifadelere yer verildi: "Hükümetler ve kurumlar başarısız olduğunda, halklar harekete geçer."

AMAÇ MİKENO'NUN BAŞARISINI TEKRARLAMAK

Ekim 2025'te işgalci İsrail askerleri, uluslararası sularda Global Sumud Filosu'nu yasa dışı bir şekilde durdurarak, 40 ülkeden 50 gemi ve 400 aktivistin yer aldığı devasa bir insani yardım misyonunu zorla engellemişti. 18 yıldır süren Gazze ablukasını kırmak amacıyla 500 ton hayati tıbbi malzeme ve gıda taşıyan filo, Filistin topraklarının kıyılarından 40 deniz mili açıkta İsrail özel kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti. Mikeno adlı küçük tekne ise İsrail ablukasını kırıp Gazze kıyılarına kadar yaklaşabilmişti. İlkbaharda yelken açacak filonun amacının da Mikeno'nun başarısını daha fazla gemiyle tekrarlamak olduğu belirtiliyor.











