Avrupa’nın eli rahatlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamalarını gazetemize değerlendiren Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, “Böyle bir adım ABD’ye karşı Avrupa’nın elini rahatlatır” dedi. Putin’in, projenin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği’nin (AB) bu yönde bir talepte bulunması gerektiği sözlerine değinen Öğütçü, “Yaptırımların sıkılaştırıldığı bir dönemde, Rus petrolüne tavan fiyat konulduğu bir ortamda AB ve ABD bunu kabul eder mi diye akıllarda soru işaretleri var. Ancak bu kışın çok sert geçeceğini biliyoruz. Amerika’nın tuzu kuru, kendi gaz ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama Avrupa her şeye rağmen alternatif çözümler bulamadı ve Rusya’ya aşırı derecede bağımlı. Ukrayna’daki savaşın iyice kızıştığı şu günlerde AB’nin buna yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlağa neden olur” ifadelerini kullandı.

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AB’nin isterse projeye hukuki formüller bulabileceğine de değinen Enerji Uzmanı, “Putin gaz merkezi kurmaktan behsetti. Merkezin özelliği şudur, transit ülke olmazsın. Gazı alırsın, piyasa Türkiye’de kurulur ve sonra ihraç edersin. Yani gazın mülkiyeti Türkiye’ye geçmiş olur. Gelen gazın bir kısmı Azerbaycan’dan gelen gazla da birleştirilirse ‘Bu Rus-Azeri-Türk gazı’ şeklinde lanse edilebilir. Avrupa’nın ihtiyacının had safhaya çıktığı bir çözüm aranıyorsa buna yeşil ışık yakması rasyonel olandır” açıklamasında bulundu. Öğütçü, Rusya’nın ürettiği bu gazı sevk edemediği için yakmak zorunda kaldığını ve bunun da hem maddi yükü olduğunu hem çevreye çok ciddi zarar verdiğini vurguladı. Londra Enerji Kulübü, “Yakılan gaz muazzam derecede karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Kuzey Akım’ın hasar alması sonucu sızan ve Rusya’nın yaktığı gaz, Danimarka’nın yıllık emisyonunun 3’te birine denk geliyor. O sebeple AB ülkelerinin çevre duyarlılığı sebebiyle de böyle bir formüle olumlu bakması beklenir” diye konuştu.

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DÜNYA Gazda merkez Türkiye olsun