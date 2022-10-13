Dünya Avrupanın eli rahatlar
AVRUPA

Avrupa’nın eli rahatlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamalarını gazetemize değerlendiren Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, Putin’in teklifi için “Böyle bir adım ABD’ye karşı Avrupa’nın elini rahatlatır” dedi.

Abone Ol Google News
Yasir Erkuş Yeni Şafak
Avrupa’nın eli rahatlar
ABD'ye karşı ellerini rahatlatır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamalarını gazetemize değerlendiren Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, “Böyle bir adım ABD’ye karşı Avrupa’nın elini rahatlatır” dedi. Putin’in, projenin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği’nin (AB) bu yönde bir talepte bulunması gerektiği sözlerine değinen Öğütçü, “Yaptırımların sıkılaştırıldığı bir dönemde, Rus petrolüne tavan fiyat konulduğu bir ortamda AB ve ABD bunu kabul eder mi diye akıllarda soru işaretleri var. Ancak bu kışın çok sert geçeceğini biliyoruz. Amerika’nın tuzu kuru, kendi gaz ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama Avrupa her şeye rağmen alternatif çözümler bulamadı ve Rusya’ya aşırı derecede bağımlı. Ukrayna’daki savaşın iyice kızıştığı şu günlerde AB’nin buna yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlağa neden olur” ifadelerini kullandı.

AB’nin isterse projeye hukuki formüller bulabileceğine de değinen Enerji Uzmanı, “Putin gaz merkezi kurmaktan behsetti. Merkezin özelliği şudur, transit ülke olmazsın. Gazı alırsın, piyasa Türkiye’de kurulur ve sonra ihraç edersin. Yani gazın mülkiyeti Türkiye’ye geçmiş olur. Gelen gazın bir kısmı Azerbaycan’dan gelen gazla da birleştirilirse ‘Bu Rus-Azeri-Türk gazı’ şeklinde lanse edilebilir. Avrupa’nın ihtiyacının had safhaya çıktığı bir çözüm aranıyorsa buna yeşil ışık yakması rasyonel olandır” açıklamasında bulundu. Öğütçü, Rusya’nın ürettiği bu gazı sevk edemediği için yakmak zorunda kaldığını ve bunun da hem maddi yükü olduğunu hem çevreye çok ciddi zarar verdiğini vurguladı. Londra Enerji Kulübü, “Yakılan gaz muazzam derecede karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Kuzey Akım’ın hasar alması sonucu sızan ve Rusya’nın yaktığı gaz, Danimarka’nın yıllık emisyonunun 3’te birine denk geliyor. O sebeple AB ülkelerinin çevre duyarlılığı sebebiyle de böyle bir formüle olumlu bakması beklenir” diye konuştu.

Gazda merkez Türkiye olsun
DÜNYA
Gazda merkez Türkiye olsun

Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor
EKONOMİ
Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor
Sağanak yağış geliyor

Sağanak yağış geliyor

​Meteoroloji tarih vererek uyardı.
Dünyada nadir görülüyor

Dünyada nadir görülüyor

​Türkiye'deki güzellik farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlıyor.
Gelecek Partisinde Selahattin Demirtaş çatlağı: Davutoğlu tutuksuz yargılansın derken yardımcısı Özdağ karşı çıktı

Bursa'ya 'burs' ödülü

Bursa'ya 'burs' ödülü

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam.

Parfüm işine girdi: Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı.

​Felçli adam evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.