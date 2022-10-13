Dünya Avrupanın eli rahatlar ABnin yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlak oluşturur
AVRUPA

Avrupa’nın eli rahatlar: AB’nin yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlak oluşturur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamalarını gazetemize değerlendiren Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, Putin’in teklifi için “Böyle bir adım ABD’ye karşı Avrupa’nın elini rahatlatır” dedi.

Abone Ol Google News
Yasir Erkuş Yeni Şafak
Avrupa’nın eli rahatlar: AB’nin yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlak oluşturur
ABD'ye karşı ellerini rahatlatır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamalarını gazetemize değerlendiren Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, “Böyle bir adım ABD’ye karşı Avrupa’nın elini rahatlatır” dedi. Putin’in, projenin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği’nin (AB) bu yönde bir talepte bulunması gerektiği sözlerine değinen Öğütçü, “Yaptırımların sıkılaştırıldığı bir dönemde, Rus petrolüne tavan fiyat konulduğu bir ortamda AB ve ABD bunu kabul eder mi diye akıllarda soru işaretleri var. Ancak bu kışın çok sert geçeceğini biliyoruz. Amerika’nın tuzu kuru, kendi gaz ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama Avrupa her şeye rağmen alternatif çözümler bulamadı ve Rusya’ya aşırı derecede bağımlı. Ukrayna’daki savaşın iyice kızıştığı şu günlerde AB’nin buna yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlağa neden olur” ifadelerini kullandı.

AB’nin isterse projeye hukuki formüller bulabileceğine de değinen Enerji Uzmanı, “Putin gaz merkezi kurmaktan behsetti. Merkezin özelliği şudur, transit ülke olmazsın. Gazı alırsın, piyasa Türkiye’de kurulur ve sonra ihraç edersin. Yani gazın mülkiyeti Türkiye’ye geçmiş olur. Gelen gazın bir kısmı Azerbaycan’dan gelen gazla da birleştirilirse ‘Bu Rus-Azeri-Türk gazı’ şeklinde lanse edilebilir. Avrupa’nın ihtiyacının had safhaya çıktığı bir çözüm aranıyorsa buna yeşil ışık yakması rasyonel olandır” açıklamasında bulundu. Öğütçü, Rusya’nın ürettiği bu gazı sevk edemediği için yakmak zorunda kaldığını ve bunun da hem maddi yükü olduğunu hem çevreye çok ciddi zarar verdiğini vurguladı. Londra Enerji Kulübü, “Yakılan gaz muazzam derecede karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Kuzey Akım’ın hasar alması sonucu sızan ve Rusya’nın yaktığı gaz, Danimarka’nın yıllık emisyonunun 3’te birine denk geliyor. O sebeple AB ülkelerinin çevre duyarlılığı sebebiyle de böyle bir formüle olumlu bakması beklenir” diye konuştu.

Gazda merkez Türkiye olsun
DÜNYA
Gazda merkez Türkiye olsun

Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor
EKONOMİ
Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor
Huzurevinde mahkeme

Huzurevinde mahkeme

​90'lık iki dede tartıştı.
Sağanak yağış geliyor

Sağanak yağış geliyor

​Meteoroloji tarih vererek uyardı.
Gazda merkez Türkiye olsun

Gazda merkez Türkiye olsun

Putin'den Avrupa'ya enerji krizini bitirecek teklif.
Kazakistan'la 20 anlaşma

Kazakistan'la 20 anlaşma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Dostluk Nişanı.
Kampüste gece kulübü

Kampüste gece kulübü

​'Eğitim kurumlarına 100 metre mesafede alkol satışı yasak'
AB artık refah adası değil

AB artık refah adası değil

Yüksek Temsilci Josep Borrell'den itiraf.
Bursa'ya 'burs' ödülü

Bursa'ya 'burs' ödülü

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Karadeniz ticaret gölüne dönüşüyor

Karadeniz ticaret gölüne dönüşüyor

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yeni Şafak'a konuştu.

Acilin yükünü alacak mesai

Acilin yükünü alacak mesai

​Kan idrar tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri de yapılacak.
Avrupa'nın eli rahatlar

Avrupa'nın eli rahatlar

​AB'nin yeşil ışık yakması Brüksel-Washington hattında derin çatlak oluşturur.
KKTC'ye bir ülke daha uçacak

KKTC'ye bir ülke daha uçacak

​650 bin turist potansiyeli.
Nepal'in ışığı oldu

Nepal'in ışığı oldu

​İHH'nın İslâm Kültür Merkezi, Müslümanlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
TikTok Suriye'nin yardım parasına el koydu

TikTok Suriye'nin yardım parasına el koydu

Bağışların yaklaşık yüzde 70'i gidiyor.
Dünyada nadir görülüyor

Dünyada nadir görülüyor

​Türkiye'deki güzellik farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.