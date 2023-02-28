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Dünya

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi 255 gigavata ulaştı

Avrupa ülkelerinde, 2022 yılında rüzgar enerjisinde 19,1 megavat kurulu güç daha elektrik sistemine eklenerek, toplamda 255 gigavatlık kapasiteye ulaşıldı.

09:27 . 28/02/2023 Salı
AA
Avrupa'da rüzgar enerjisinde zirve

Avrupa'da rüzgar enerjisinde zirve

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan rapora göre, toplam rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 30 gigavatını deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri, 225 gigavatını ise karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.


Geçen yıl gerçekleştirilen 19,1 gigavatlık ilave kurulumun yüzde 87'sini (16,7 gigavat) karasal rüzgar santralleri oluştururken, bu santrallerin yüzde 92'si Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kuruldu.


Rapora göre, Avrupa'daki rüzgar santralleri geçen yıl 487 teravatsaat elektrik üretti. AB ve Birleşik Krallık'ta üretilen toplam elektriğin yüzde 17'si ise rüzgar santrallerinden karşılandı.


Avrupa genelinde karasal rüzgar enerjisi santrallerinin kapasite faktörü 2022'de yüzde 40'a ulaşırken, bu oran deniz üstü rüzgar santralleri için yüzde 50 olarak gerçekleşti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson geçen yıl Avrupa genelinde 19,1 gigavatlık yeni rüzgar santralinin elektrik sistemine bağlandığını belirterek, "Özellikle son yıllarda rüzgar endüstrisinin yaşadığı zorluklar dikkate alınırsa ilave edilen kurulu güç kapasitesi bir çok açıdan iyi bir haber. Fakat Avrupa'nın 2030 iklim hedefleri dikkate alındığında daha fazla yatırım gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.


#Avrupa
#WindEurope
#rüzgar enerjisi
#elektrik üretimi
1 saat önce
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Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi 255 gigavata ulaştı
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