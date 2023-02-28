Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi 255 gigavata ulaştı

Rusya'nın, Avrupa'nın kendilerine uyguladığı yaptırımlara rağmen Almanya'nın en büyük kömür tedarikçiliği unvanını koruduğu bildirildi. Alman Kömür İthalatçıları Derneği verilerine göre, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını men eden yaptırımlara rağmen, ülke 2022 yılında da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam etti.