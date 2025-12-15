Avustralya’da plajdaki silahlı saldırıda can kaybı 16’ya yükseldi

Ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, bu kişilerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğunun altı çizildi. Olaydaki yaralı sayısı ise 2’si polis 40 olarak açıklandı.

Açıklamada, polis ile 2 saldırgan arasında yaşanan çatışmada 50 yaşındaki bir şüphelinin vurularak öldürüldüğü, 24 yaşındaki diğer şüphelinin ise ağır yaralandığı ve polis korumasında hastaneye sevk edildiği bildirildi. Olaya ilişkin 3 ateşli silaha el konulduğu ve silahların adli incelemeye tabi tutulacağı vurgulandı. Polis, olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bu nedenle Bondi bölgesinin trafiğe kapatıldığını, aynı zamanda bölgede dron uçuşlarına izin verilmediğini bildirdi.