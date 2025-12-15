Yeni Şafak
Dünya
Avustralya’da plajdaki silahlı saldırıda can kaybı 16’ya yükseldi

10:1015/12/2025, Pazartesi
IHA
Avustralya - Sydney
Avustralya’nın Sydney şehrinde plajda düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 16’ya, yaralı sayısının 40’a yükseldiği bildirildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney’deki Bondi Plajı’nda meydana gelen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. NSW Polis Teşkilatı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıda can kaybının 16’ya yükseldiği aktarıldı.

40 kişi yaralandı

Ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, bu kişilerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğunun altı çizildi. Olaydaki yaralı sayısı ise 2’si polis 40 olarak açıklandı.

Açıklamada, polis ile 2 saldırgan arasında yaşanan çatışmada 50 yaşındaki bir şüphelinin vurularak öldürüldüğü, 24 yaşındaki diğer şüphelinin ise ağır yaralandığı ve polis korumasında hastaneye sevk edildiği bildirildi. Olaya ilişkin 3 ateşli silaha el konulduğu ve silahların adli incelemeye tabi tutulacağı vurgulandı. Polis, olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bu nedenle Bondi bölgesinin trafiğe kapatıldığını, aynı zamanda bölgede dron uçuşlarına izin verilmediğini bildirdi.





#Avustralya
#Sydney
#yaralı
#ölü
