Avusturya İslam Federasyonu'ndan siyasi sorumlulara İslam karşıtı politikalara son verme çağrısı

Avusturya İslam Federasyonu (AIF), bir siyasi partinin Müslüman karşıtı paylaşımının ardından, ülkedeki tüm siyasi sorumlulara, İslam karşıtı politikalara ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı söylemlere derhal son verme çağrısında bulundu.
Siyasi iletişimin, özellikle azınlıkları ilgilendiren ve toplumsal iklimi kalıcı olarak etkileyen konularda özel bir sorumluluk gerektirdiği belirtilen açıklamada, dini bir azınlığın hedef olarak gösterilmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.
Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, hükümete hitaben gönderdiği açık mektupta, mevcut siyasi iletişim, entegrasyon konuları ve 14 yaş altındaki çocuklara okullarda başörtüsünün yasaklanması konularındaki gelişmelerin ülkedeki Müslümanlar tarafından endişeyle takip edildiğini kaydetti.
"İnsanların üçte ikisi Müslümanlarla birlikte yaşamayı zor buluyor"
Vural, bu adımların, kamuoyunun algısını etkilediği ve devlet kurumlarına olan güven ve toplumsal katılım istekliliğine doğrudan tesir ettiğini vurguladı.
Bu açıklamanın ardından, birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, ÖVP'nin bu paylaşımına tepki göstermişti.