Avusturya İslam Federasyonu'ndan siyasi sorumlulara İslam karşıtı politikalara son verme çağrısı

"Bu bağlamda, yasal olarak tanınan bir dini topluluğun üyelerine yönelik genel yargıların, ne toplumsal uyumu desteklediğini ne de anayasal eşit muamele ve din özgürlüğü ilkeleriyle uyumlu olduğunu açıkça belirtmek isterim. Demokratik bir toplum, farklılık, ölçü ve karşılıklı saygı ile yaşar."