Alanya’da farklı ülkelerden 20 kişi İslamiyet’i seçti

18:1218/12/2025, Perşembe
IHA
Alanya Müftülüğü
Alanya Müftülüğü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan 20 kişi Müftülük tarafından gerçekleştirilen törende ihtida belgelerini aldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2025 yılında farklı ülkelerden toplam 20 kişi, düzenlenen ihtida törenleri ile İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.


Alanya Müftülüğü’nde gerçekleştirilen törenlerde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından kelime-i şehadet getiren katılımcılara ihtida belgeleri takdim edildi. Alanya’da 2025 yılında Müslüman olanlar arasında en fazla Alman vatandaşları yer aldı. Toplam 6 Alman İslamiyet’i seçerken, bunu 5 Rusya vatandaşı izledi. Ayrıca 4 Ukrayna, 1 Zambiya, 1 Kazakistan, 1 Endonezya, 1 Danimarka vatandaşı ile 1 Türk vatandaşı da ihtida ederek Müslüman oldu. Alanya Müftülüğü yetkilileri, Müslüman olan kişilere İslam dini hakkında temel bilgiler verildiğini, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınların hediye edildiğini belirtti.



