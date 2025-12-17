Gazze'deki sel felaketinin etkileri, İsrail'in kasıtlı kısıtlamalarının sonucunda oldu: Yıkımı derinleştirdi

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin "tamamen önlenebilir" olduğunu belirterek, İsrail'in altyapı onarımı için hayati öneme sahip malzemelerin girişini engellemeyi sürdürmesinin "bu yıkımı derinleştirdiğini" bildirdi.
Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de binlerce çadır ve geçici barınağın sular altında kalmasına, bazı binaların çökmesine yol açan son yağışların yalnızca kötü hava koşullarıyla açıklanamayacağı vurgulandı.
Açıklamada, ateşkese rağmen ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'e insani yardımlara izin verme çağrılarına karşın, Gazze'ye son derece sınırlı yardım girişine izin verildiği belirtildi.
"Gazze'de sellerin altında kalan çadırlar İsrail'in bilinçli politikasının sonucu"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, şu ifadeleri kullandı:
Rosas, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı derhal kaldırması ve insani yardım ile temel ihtiyaç maddeleri, onarım malzemeleri ve insani yardıma engelsiz erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.