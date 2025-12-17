Gazze'deki sel felaketinin etkileri, İsrail'in kasıtlı kısıtlamalarının sonucunda oldu: Yıkımı derinleştirdi

"Bu, önceden belliydi, bu bir kaza değildi. Tamamen önlenebilir bir trajediydi. Son günlerde Gazze'de ortaya çıkan çadırların su basması ve binaların çökmesi gibi yıkıcı manzaralar sadece kötü hava koşullarına bağlanamaz. Bunlar, İsrail'in devam eden soykırımı ve yerinden edilmiş kişilere barınak ve onarım malzemelerinin girişini kasten engelleme politikasının öngörülebilir sonuçlarıdır."