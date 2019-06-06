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Ay yıldızın gölgesinde huzur

PKK ve DEAŞ teröründen temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2,5 milyon sivil Ramazan Bayramı’nı huzur içerisinde geçiriyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden 83 bini, bayram ziyareti için Suriye'ye gitti.
İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden 83 bini, bayram ziyareti için Suriye'ye gitti.

PKK ve DEAŞ teröründen arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2,5 milyon sivil, Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirdi. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınanlardan 83 bini, bayram ziyareti için Suriye'ye gitti. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar sonrası alınan izinlerle Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576, Hatay-Cilvegözü'nden 36 bin, Gaziantep-Karkamış'tan ise 27 bin Suriyeli yakınlarıyla bayramlaşmak için Suriye'ye geçiş yaptı. İçişleri Bakanlığı geri dönüş süresini yılbaşına kadar uzattı. Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin'e bayram için giden Suriyelilerden yüzde 18'i ise Türkiye'ye dönmeyip ülkelerinde kaldı. TSK-ÖSO ortak operasyonları sonucu temizlenen Afrin, Cinderes, Bülbül, Bab, Savran, Azez, Mare, Çobanbey, Türkmen Barak, Hötümlet, Rael başta olmak üzere 600'ı aşkın kasaba ve beldede binlerce sivil, arefe günü Suriye direnişinde şehit olan yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. ÖSO grupları da DEAŞ, PKK ve Esed'e karşı verilen mücadele döneminde şehit düşen askerleri için özel anma törenleri düzenledi. Bayram dolayısıyla şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi.

ÇOCUKLARIN OYUN SEVİNCİ

Mazlum Suriyelilerin bayramı buruk geçirmemeleri için devlet kurumları ve özel STK'lar da seferber oldu. Hem halen bombalı tacizlerin sürdüğü İdlib'de hem de Türk askerinin kontrolü altındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yaşayan yüzbinlerce sivil için AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı başta olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluş yardıma koştu. Düzenlenen kampanyalarla binlerce kimsesiz çocuk giydirildi, ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yapıldı. Farklı noktalarda kurulan oyun, eğlence alanları sayesinde de çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamaları sağlandı. Mehmetçik ise konuşlu olduğu bölgelerde savaş yorgunu Suriyeli çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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  • Türkiye sayesinde
  • DEAŞ’ın 2 yıl süren işgaline Fırat Kalkanı Harekâtı ile son verilen Rael kasabasının Yerel Meclis Başkanı Abdurrezak Murat, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “8 yıldır olduğu gibi sahada yalnızca Türkiye var” dedi. İdlib’e bombaların düştüğünü, rejim bölgelerinde yokluk ve sefaletin hüküm sürdüğünü, PKK işgal hattında ise esaret hali bulunduğunu vurgulayan Murat, Türk askeri sayesinde terör örgütlerinden temizlenmiş 5 bin kilometrekarelik alanda ise ‘hilâlin gölgesinde’ huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi. Murat şöyle konuştu: “Türkiye ilk günden bu yana Suriyeli milyonları terk etmeyen tek ülke oldu. Milyonlarca mazlum Türkiye’ye sığındı. Türk kardeşlerimiz bizi ensar bilip bağrına bastı. Sonra teröre karşı şehitler vererek bölgelerimizi huzura, istikrara kavuşturdular. Bölgemizde Türkiye sayesinde okullar, hastaneler, adliye binaları, posta merkezleri, bankalar, yollar, fırınlar yapıldı. Şu anda bombasız, kansız, terörsüz bir bayram kutluyorsak bu Türk kardeşlerimiz sayesinde gerçekleşiyor.”

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