Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan, Berde intikamını aldı Ermenistanın 1 Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
ASYA

Azerbaycan, Berde intikamını aldı: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor.

Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
OYNAT 00:47
Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapı hasar gördü.
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan açıklamada, 1. Genel Ordu'nun topçu dairesi subayı, 2. motorlu piyade alayının komutanının kayıp olduğu ifade edildi.

Azerbaycan ordusu, sivillere saldıran işgalci Ermenistan güçlerini SİHA'larla imha etti
OYNAT 01:06
Azerbaycan ordusu, sivillere saldıran işgalci Ermenistan güçlerini SİHA'larla imha etti
Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı operasyonda ilerleyiş devam ederken Ermenistan ordusu sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldıran işgalci Ermenistan güçlerine SİHA'lar ile karşılık verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde Ermenistan'a ait çok sayıda hedefin imha edildiği görülüyor.

ERMENİSTAN BERDE'YE SALDIRMIŞTI

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralanmıştı.

  • Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurmuştu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a "Berde" ultimatomu
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a "Berde" ultimatomu

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor
DÜNYA
Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı: 4 yaralı
DÜNYA
Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı: 4 yaralı
Abone Ol Google News
Devlet erkanı Anıtkabirde

Devlet erkanı Anıtkabir'de

​Cumhurbaşkanı: Şanlı mazimizden cesaret alarak yürüyoruz.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.

Avcı sürprizi

Avcı sürprizi

Trabzonspor olmadı, bir başka takımla el sıkıştı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Polis bile şoke oldu

Polis bile şoke oldu

14 kişilik yolcu minibüsünden tam 37 kişi çıktı.

İstanbullular dikkat!

İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu uyarısı.
İstanbul'da<br>bir evde bulundu

İstanbul'da
bir evde bulundu

Nesli tükenmekte olan kedi korumaya alındı.
Ermeniler<br>Türklere saldırdı

Ermeniler
Türklere saldırdı

​Fransa'da yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.