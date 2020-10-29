Azerbaycan, Berde intikamını aldı: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

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İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ali Aydıner hakkında 5 Kasım günü görülecek duruşmada karar verilmesi bekleniyor. Anne Alime Aydıner ile abla İlkay Kırmızıgül, kayıp ikilinin yaşadığını öne sürdü.