Stratejik tepeler alındı

Karabağ’da Ermenistan’ın tahrikiyle başlayan çatışmalar 6. gününü geride bıraktı. Azerbaycan ordusu, Ermeni birliklere ağır darbeler indirmeye devam etti. Cebrail-Fuzuli yönündeki yoğunlaşan çatışmalarda, Ermeni ordusunun direnişi kırıldı. Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı.

Madagiz’de 6. Muhrip Alayı askerleri kaçarken kendi aralarında çatıştı. Ermeni silahlı kuvvetlerinin yüksek mevkilerdeki ana lojistik ve mühimmat depoları havaya uçuruldu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, staretjik konumdaki bir çok tepenin ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu, Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan’a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği’nin karargahını ele geçirdi. Azerbaycan askeri Ermeni sancağıyla poz verdi.

KADINLAR TABURU

Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli ise ağır kayıplar yaşayan düşmanın ciddi bir personel sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Dargahli, “Asker genellikle savaşmayı reddediyor. Artan sayıdaki kayıplar ve yedek kuvvetlerin eksikliği, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nı ülke kadınlarına başvurmaya zorladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından çoktan bir kadın taburu kurulmuş ve şu anda kadrolaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

TOPLAMA ORDU

Erivan asker sıkıntısını gidermek için farklı ülkelerdeki Ermenileri savaşa çağırdı. İlk cevap Yunanistan’dan geldi. Atina’daki Ermenilerin kurduğu “Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi” tarafından Yunanistan’da yaşayan Ermenilere yapılan gönüllü olarak “orduya katılın” çağrısı yapıldı. Bu çağrı üzerine 18-37 yaş arasında yaklaşık 600 kişi cepheye gitmek üzere başvuru yaptı.

DÜNYA Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir karargahı ele geçirdi

Cephede kayıp yaşayan Ermenistan uluslararası insancıl hukuk norm ve ilkelerini ihlal etmeye devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerine top atışları yapan Ermeni silahlı kuvvetleri, şimdi de Goranboy, Tatar, Ağdam, Fuzuli ve Ağcabadi bölgelerinde enerji altyapısını sabote etti.

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Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği Ermenistan’a ait askeri araçlar sergilendi.

Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği Ermenistan’a ait askeri araçlar sergilendi.

ADIM ADIM İLERLEME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Azerbaycan askerlerinin çetin arazi şartları altında mücadelesine devam ettiğini söyledi. Hacıyev, şunları söyledi:

"Ermeniler işgal altındaki topraklarda 30 yıldır derin sur sistemleri kurdu. Bazı yerlerde bu surların derinliği 8-10 metreyi buluyor. Arazi de zor ve bildiğiniz gibi buralar çoğunlukla dağlık. Ancak bu zorluklara rağmen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri adım adım ilerlemektedir.





ONLARLA GURUR DUYUYORUZ

Askerlerimiz, bazen ateş altında, sessizce düşmanın atış noktalarında ilerliyor. Ermenistan’ın uzun yıllar inşa ettiği sur sistemleri tahrip ediliyor. Şu anda Murov’da kar var, kış. Bu zorlu iklim koşullarında 3 bin 300-3 bin 500 metre rakımda askerlerimiz topraklarımız için yiğitçe savaşıyor, topraklarımızı özgürleştiriyor. Onlarla gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

1.2 milyar dolar kaybettiler

Ekonomik Reformlar ve İletişim Merkezi (IITKM) icra direktörü Vüsal Gasimov, “İlk dört günde düşmana yapılan saldırılar sonucunda Ermenistan’ın 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmat imha edildi. Bunlardan en önemlisi, yeniden inşası onlarca yıl sürecek olan tahrip olmuş askeri altyapıdır. Ermenistan’ın askeri kayıplarının mali kapasitesi, devlet bütçesindeki askeri harcamalarının iki katıdır. Aynı zamanda, ilk dört günde imha edilen askeri teçhizat ve mühimmatın maliyeti, Ermenistan’ın stratejik döviz rezervlerinin yarısına ve devlet bütçesinin üçte birine eşittir” dedi.

OYNAT 00:59 Ermenistan Ordusu'na ait bir tank daha imha edildi Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonu kapsamında Ermenistan ordusuna ait, bölgedeki yüksek bir dağ tepesinde bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti. BiP'te paylaş

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Yakın zamanda teslim olacaklar

Cephedeki gelişmeleri Yeni Şafak'a değerIendiren Azerbaycanlı emekli Tümgeneral Yaşar Aydemirov, çatışmanın Ermeni tahrikleriyle başladığını söyledi. Aydemirov şunları kaydetti:

"Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarımızı almadan bırakmak istemiyor. Ermenistan ordusunda ilk günden asker ihtiyacı oluştu. Tam seferberlik ilan ederek 50 yaşına kadar olan herkesi orduya çağırdılar. Azerbaycan bunu gerek görmedi. Yakın bir zamanda Ermeniler teslim olacaktır."

Dağlık Karabağ'da savaşın çetin geçtiğini belirten Aydemirov, "Bölge düzlük değil, yükseklikler var. Düşmanın tankları konuşlandırılmış, yamaçlarda topçuları var. Yüksekliklerde taburları var. Bu yüzden çok hızlı gelişmiyor. Buna rağmen harekat çok iyi gidiyor. Birçok yükseklik geri alındı. Teçhizatları yok edildi. Düşmanın teminatta sıkıntıları çok. Askerleri şimdiden kaçmaya başladı. Arap devletlerinden, PKK'dan destek bekliyorlar” dedi.

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BAŞKA DEVLETLER DESTEKLİYOR

Karabağ'a paralı askerler getirildiğini aktaran Aydemirov, "Ermenistan'daki askerleri Karabağ'a çektiler. Seferberlik de olduğu için tahmini asker sayısını bilemeyiz. Ama nüfusu ortada. PKK-YPG'den gelenler var. Arap devletlerinden gelenler var. Arap devletlerinden getirdiklerini buraya yerleştirmek de istemişlerdi. Gönüllüleri çağırdılar. Ama bunlar için para lazım Ermenistan'ın kendi askeri savaşmak istemiyor burada. Bunların arkasında başka devletler var” şeklinde konuştu.

ŞİMDİ İMKANIMIZ VAR

Taarruzun işgal bitene kadar süreceğini vurgulayan Aydemirov, "Azerbaycan topraklarında bir Ermeni askeri gidene kadar taarruz sürecek. Dağlık Karabağ'da çok bulundum. O zamanlar maddi sıkıntılarımız vardı. Techizatlarımızın teminatında sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün ülkemizin hem parası, hem fabrikaları var. Diğer devletlerden ihtiyaçlarımızı alma imkanımız da var" ifadelerini kullandı.



