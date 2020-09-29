Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ordusunun bir alayı imha edildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, insan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade ederek, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını belirtti.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" ifadesini kullandı.
İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.