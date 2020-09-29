Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ordusunun bir alayı imha edildi Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, insan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade ederek, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını belirtti.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 10:13 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 11:59 AA