Zafer alayı

Azerbaycan, 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ zaferini 10 Aralık Perşembe günü görkemli bir şekilde kutlayacak. Zafer dolayısıyla başkent Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Azerbaycan kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek geçit törenine, Karabağ’da kahramanlık gösteren 3 bin asker katılacak. Törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar ile Ermenistan ordusundan ele geçirilen zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

Karabağ kahramanlarının geçit törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte izlemesi bekleniyor.

KAHRAMANLARI SELAMLAYACAKLAR

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Zafer geçidinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ kahramanlarını selamlayacak. Erdoğan, Karabağ’da güvenliğin kalıcı tesisinde Türkiye’nin kardeş Azerbaycan’a desteğini bizzat sunacak.

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GÜNDEM NAHÇIVAN BAĞLANTISI

İki cumhurbaşkanının baş başa görüşmelerinde ise gündem, Karabağ’ın kalıcı güvenliği ile Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye bağlantısı konuları olacak. Karabağ’da kalıcı güvenliğin tesisinde kritik misyon üstlenmeye hazırlanan Türkiye, Azerbaycan’a asker gönderme tezkeresini TBMM’den geçirmişti. Bu doğrultuda da ilk olarak işgalden arındırılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapmak ve Azerbaycan askeri personelini eğitmek üzere mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri bölgeye sevk edilmişti.

DEVRİYE FAALİYETİ DE OLACAK

Rusya ile detaylandırılan ateşkesi gözetleyecek ortak merkez kuruluşu ile birlikte önümüzdeki süreçte Azerbaycan’a Türk askeri sevkiyatının da tamamlanması bekleniyor. Mehmetçik, bölgede gözlem noktaları kuracağı gibi, Rusya gözlem noktaları karşısında devriye faaliyetleri de yürütecek. Mehmetçiğin özellikle sıcak temas noktası Şuşa, Ermenistan sınırında bulunan Kelbecer ve Ermenistan-Karabağ bağlantısını kontrol etmek üzere Laçin bölgelerinde kritik görevler üstlenmesi bekleniyor. Yine anlaşmada öngörülen Nahçıvan- Azerbaycan koridoru da Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye hattı kapsamında gerekli yatırımlar çerçevesinde ele alınacak.

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OYNAT 00:36 Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında birlik ve bareberlik vurgusu öne çıktı. Açıklamalar sonrası Aliyev ve Erdoğan'ın kucaklaştığı anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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