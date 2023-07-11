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Dünya

Azerbaycan Laçin Koridoru üzerinden trafiği geçici olarak durdurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Servisi, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla Ermenistan'dan Azerbaycan'a kaçak eşya taşındığının tespit edildiğini, Laçin koridorunda yasadışı olarak kurulan kontrol noktasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

15:49 . 11/07/2023 Tuesday
AA
Sınırlı olan trafik tamamen durduruldu.

Sınırlı olan trafik tamamen durduruldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçen Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarda kaçak yolla taşınan çok sayıda cep telefonu, şarj cihazı, sigara ve yakıt tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, şoförleri Ermenistan vatandaşı olan araçlarda tespit edilen kaçak eşyalara el konulduğu kaydedildi.


Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu konuda resmi kanallardan uyarılmasına rağmen yasa dışı taşımaların tekrarlandığı aktarılan açıklamada, bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmadığı ifade edildi.


'Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güven kötüye kullanılıyor'

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla kaçakçılık yapılarak Azerbaycan yasalarının ihlal edildiği, aynı zamanda Azerbaycan'ın, insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güveninin de kötüye kullanıldığı belirtildi.



Geçici olarak durduruldu

Olaylarla ilgili soruşturma açıldığı vurgulanan açıklamada, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.


Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.


Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfus, Ermenistan'a geçişlerde ve dönüşlerde bu noktayı kullanıyor.



#Ermenistan
#Laçın
#Uluslararası Kızılhaç Örgütü
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