Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu ilerliyor Hedef Hankendi
ASYA

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Hedef Hankendi

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Hedef Hankendi

Azerbaycan askerlerinin Azerbaycan bayrağı diktiği Hudaferin Köprüsü, Kafkaslar ve İran’daki Türkleri birbirine bağlayan sembolik öneme sahip. Azerbaycan’da “Hasret Köprüsü” diye biliniyor. Tebriz’e 80 km mesafede, Aras Nehri üzerindeki köprünün alınmasıyla ordunun ilerleyişi hız kazandı. Hedefte Dağlık Karabağ’ın başkenti statüsündeki Hankendi var.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Azerbaycan'ın hedefinde Karabağ’ın başkenti statüsündeki Hankenti var.
Azerbaycan'ın hedefinde Karabağ’ın başkenti statüsündeki Hankenti var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Hudaferin Köprüsü’ne Azerbaycan bayrağının dikildiğini, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nde duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü’ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan’dır” yazdı.

Hudaferin Köprüsü’nde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

HASRET KÖPRÜSÜ

Hudaferin köprüsü Azerbaycan’da “Hasret Köprüsü” olarak biliniyor. İran-Azerbaycan sınırında Aras nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen köprünün, Azerbaycan ve İran’daki Azerbaycan halkını birbirine bağlaması yönüyle manevi önemi büyük. Yaklaşık 1 ay önce İran’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin sınıra gelerek Aras nehrinin öte yakasında Karabağ topraklarında Azerbaycan askerini selamlamaları ve sevinç çığlıkları attıkları videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Köprünün bulunduğu Aras Nehri doğal sınır hattı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı İran’ın Tebriz iline yaklaşık 80 kilometre uzaklığında bulunuyor.

İPEK YOLU’NUN KALBİ

Üzerine türküler söylenen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor. Köprü, inşa edildiği 11. yüzyıldan bu yana tarihi önem taşıyor. Ticaret yolu olarak ünü bilinen Hudaferin Köprüsü, tarihi İpek Yolu’nun da tam kalbinde bulunuyor, Aras Nehri’nin kuzey ve güney kıyılarını birbirine bağlıyor. İslamiyet’in ilk yıllarında inşa edilen köprü, 11 kemerli olarak, ayakları taştan, kemerleri ise tuğladan inşa edilmiş. Selçuklu döneminde kuzey Azerbaycan ile İran arasında bağlantıyı sağlayan ana kervan yollarından birisinin üzerinde bulunan köprü, bölgedeki kervan trafiğinin yoğunluğunu kaldıramayınca, köprünün yakınına 15 kemerli bir diğer köprü daha yapılmış. Bölgede yapılan barajların tamamlanmasıyla birlikte bu tarihi köprülerin su altında kalması bekleniyor.

Ermenistan'ın Terter'de bir fabrikaya düzenlediği saldırıya anbean tanık olan Türk muhabirlerin ölümden döndüğü anlar
OYNAT 02:02
Ermenistan'ın Terter'de bir fabrikaya düzenlediği saldırıya anbean tanık olan Türk muhabirlerin ölümden döndüğü anlar
Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Son olarak Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef alan Ermenistan, Türk muhabirlerin canlı yayında olduğu sırada havan saldırısı yaptığı anlar kaydedildi. Muhabirlerin ölümden döndüğü anlar kamerada.


İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hudaferin Köprüsü’ne bayrağını diken Azerbaycan ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Dağlık Karabağ’ın başkenti olarak görülen Hankendi’ne hayli yaklaşan Azerbaycan ordusu, kuzeyde Kelbecer’den güneye, güneyde ise Zengilan-Kubatlı istikametinden kuzeye Laçin koridoruna doğru ilerliyor. Kubatlı’nın alınmasıyla İran-Ermenistan bağlantısı tamamen koparılacak. Buradan da ilerlenerek Laçin koridorunun ele geçirilmesi ile birlikte Ermenistan’ın Karabağ’a lojistiği tamamen kesilecek. Hankendi’nin alınması ise Azerbaycan açısından Dağlık Karabağ’ın tamamının işgalden kurtarılmasında stratejik bir aşama olarak görülüyor.

Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
OYNAT 07:40
Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.



78 yerleşim yeri kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim’de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti. Aliyev, paylaşımında “Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan’dır” bilgisini verdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine hava ve top atışları yaptığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Ağdam bölgesinin ateş altında olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısının 78 olduğunu açıkladı.

Nahçıvan ile Azerbaycan ana karasını bağlayacak kara yolu hattı açılmalı
DÜNYA
Nahçıvan ile Azerbaycan ana karasını bağlayacak kara yolu hattı açılmalı
Abone Ol Google News
Rakamlar güncellendi

Rakamlar güncellendi

Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosu yenilendi.
Trumpın Sudan ile pazarlığı

Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Tazminat ödediklerinde listeden çıkaracağız.
Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray
son dakikada yıkıldı

Aslan, 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleyi son dakikada kaybetti.
Zorlu geçecek

Zorlu geçecek

​​Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama.
57 ile yağış uyarısı

57 ile yağış uyarısı

Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Akıncı değil Mankurt

Akıncı değil Mankurt

Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?

11 hakim ve savcı ihraç edildi

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi.

Canlı yayında<br> saldırı anı

Canlı yayında
saldırı anı

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
23 günün özeti

23 günün özeti

27 Eylül'de başlayan çatışmaların kronolojisi.

Adana'da<br> hareketli dakikalar

Adana'da
hareketli dakikalar

Polis camı kırarak müdahale etti.
Ermenistan<br> Terter'i vuruyor

Ermenistan
Terter'i vuruyor

Pamuk fabrikasına 7 top mermisi atıldı.
Değiştirmemiz şart

Değiştirmemiz şart

Erdoğan, ​İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılışında konuştu.
Koronadan kaçan<br>oraya yerleşiyor

Koronadan kaçan
oraya yerleşiyor

Nüfusu bir milyon kişi arttı, arazi fiyatları uçtu.
Dört milyon <br>kişiye müjde

Dört milyon
kişiye müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.