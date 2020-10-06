Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu kritik aşamayı geçti Dağlık Karabağda ilerleme bundan sonra hızlanacak
ASYA

Azerbaycan ordusu kritik aşamayı geçti: Dağlık Karabağ'da ilerleme bundan sonra hızlanacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar 10. gününe girdi. Dağlık Karabağ'ın kuzeyi, doğusundan toplam 5 farklı cepheden ilerleyen Azerbaycan ordusunun özellikle Cebrail, Magadiz ve Murov Dağı gibi stratejik noktaları ele geçirmesi harekatın seyrini değiştirdi. Azerbaycan ordusunun harekat planını çok iyi hazırladığını ve yürüttüğünü ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Böyle bir harekatta en zor aşama başlangıçtı. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterecekti. Bu direnç kırıldı ve belli aşamalar geçildikten sonra, ilerleme çok daha hızlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekat 10. gününe girdi.

Harekatın ilk gününden bu yana önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu, toplamda 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

  • Peki, Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne zaman biter? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri ele geçirdi? Çatışmalarda son durum ne?

Dağlık Karabağ'da çatışma haritası.

HAREKAT PLANI ÇOK İYİ YÖNETİLDİ

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Azerbaycan ordusunun harekatın plan aşamasından uygulama safhasına kadar süreci çok başarılı şekilde yönettiğine dikkat çekti.

Dünyadaki sayılı ordularının Dağlık Karabağ gibi bir coğrafyada harekat yapabileceğini ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

"Böyle zorlu bir harekat öncesi, kurmay kadroların sahayı çok iyi şekilde çalışması gerekiyordu. Harekatın ilerleyişi baktığımızda bu harekat planının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hakkının verilerek yapıldığını net olarak ortada. Çünkü şuursuzca yapılsaydı, kargaşa, kaza ve kayıplar söz konusu olurdu.

Azerbaycan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. 1990'larda bağımsızlığını ilan edene kadar, Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki psikolojik asimilasyonu görebiliyordunuz. Oradan gelen kardeşlerimize verdiğimiz eğitimlerle askeri ruhun yaşandığı bir süreç yaşandı. Azerbaycan süreci çok iyi değerlendirdi. 30 yıllık bir sürede, o yılların verdiği baskıdan kurtulma ve açığı telafi eden bir Azerbaycan tablosu ortaya çıktı."

HİLAL TAKTİĞİ UYGULANIYOR

Azerbaycan ordusunun 5 farklı cepheden hilal taktiği ile bir harekat başlattığını hatırlatan Başbuğ, "Bir kuşatma planı içeren bir harekat bu. Terter'de yapılan harekat kuzeyde devam ediyor. Ağdere istikametinde yapılan bir harekat daha var. Cebrail'den gelen müjde ile artık Kelbecer'e giden ve kuşatmaya giden bir harekatın başlangıcındayız. Bunlar eski Türk devletlerinin uygulandığı savaş stratejidir. Bu taktiğin uygulandığını görüyoruz." diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN DİRENCİ KIRILDI

"Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne kadar sürecek?" sorusuna da yanıt veren Başbuğ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür harekatlarda süre vermek için henüz çok başındayız. Doktrin açısından doğru değil. Süreyi etkileyen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya, yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya gelinmesi gibi. Azerbaycan ordusu çok kısa bir sürede çok büyük başarı ile bugüne gelebildi. Bundan sonraki süreç çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü zor olan başlangıçtır. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi. Bu kırıldıktan ve belli aşama geçildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

ERMENİSTAN ORDUSU HAVLU ATMAK ÜZERE

  • Ermenistan neden durduk yere Gence'ye saldırdı? Savaşı neden farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar? Zira Ermenistan Dağlık Karabağ'da sıkışıyor ve havlu atmak üzere bir Ermenistan tablosu var ortada. Cepheden kaçanlar, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerini gördük. Ben çözülmüşlüğün hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum."

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi
OYNAT 03:03
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi
Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona çok sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi. Bu operasyonlarda en fazla öne çıkan konu Türk SİHA'larının aktif faaliyetleri oldu. SİHA'lar çok sayıda Ermeni askerini, zırhlı aracını ve hava savunma sistemini imha etti. Peki Dağlık Karabağ işgali sona erecek mi? Bu çatışma nereye evrilecek? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, çatışmalardan bugüne kadar geçen 72 saati tüm detayları ile ele aldı.
Abone Ol Google News
Herhangi bir izahatı olamaz

Herhangi bir izahatı olamaz

​Kanada'nın skandal kararına Türkiye'den sert tepki.
Koronavirüste tarihi hata

Koronavirüste tarihi hata

​'Yanlışlıkla paylaşıldı' demişlerdi, yeni açıklama ile uyardılar.
Kritik eşik geçildi

​Dağlık Karabağ'da ilerleme bundan sonra hızlanacak.
Türkiye'den<br>İHA alacaklar

Türkiye'den
İHA alacaklar

​Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic övgü dolu sözlerle duyurdu.
Kırgızistan karıştı

Kırgızistan karıştı

​Göstericiler eski cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkardı.
28 yıl sonra<br>ezan sesleri

28 yıl sonra
ezan sesleri

​Azerbaycan ordusu 25 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Yüz yüze eğitim genişliyor

Yüz yüze eğitim genişliyor

Erdoğan, okullarla ilgili merakla beklenen o kararı açıkladı.

Müslüman kadınları<br>tecrit edecek

Müslüman kadınları
tecrit edecek

​Fransa, İslam düşmanlığını bir doz artırdı.

​İletişim Başkanlığı Karabağ dosyasını açtı, uluslarası uzmanlar tarihi gerçekleri anlattı.
Katar işgali<br>Kahire'de planlandı

Katar işgali
Kahire'de planlandı

​Önce kuşatacak sonra da işgal edeceklerdi...
Canavarlıkta<br>sınır tanımıyor

Canavarlıkta
sınır tanımıyor

​15 masumu daha idam etti.
Okulların açılacağı <br>tarih belli oldu

Okulların açılacağı
tarih belli oldu

Öğrencilerin merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu.
TOKİ'den ev alanlara <br>'indirim' müjdesi

TOKİ'den ev alanlara
'indirim' müjdesi

​Bakan Kurum indirim için şartları açıkladı.
Ağır hasta <br>sayımız azalıyor

Ağır hasta
sayımız azalıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.