Azerbaycan ordusu kritik aşamayı geçti: Dağlık Karabağ'da ilerleme bundan sonra hızlanacak

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekat 10. gününe girdi.

Harekatın ilk gününden bu yana önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu, toplamda 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Peki, Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne zaman biter? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri ele geçirdi? Çatışmalarda son durum ne?

Dağlık Karabağ'da çatışma haritası.

HAREKAT PLANI ÇOK İYİ YÖNETİLDİ

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Azerbaycan ordusunun harekatın plan aşamasından uygulama safhasına kadar süreci çok başarılı şekilde yönettiğine dikkat çekti.

Dünyadaki sayılı ordularının Dağlık Karabağ gibi bir coğrafyada harekat yapabileceğini ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

"Böyle zorlu bir harekat öncesi, kurmay kadroların sahayı çok iyi şekilde çalışması gerekiyordu. Harekatın ilerleyişi baktığımızda bu harekat planının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hakkının verilerek yapıldığını net olarak ortada. Çünkü şuursuzca yapılsaydı, kargaşa, kaza ve kayıplar söz konusu olurdu.

Azerbaycan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. 1990'larda bağımsızlığını ilan edene kadar, Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki psikolojik asimilasyonu görebiliyordunuz. Oradan gelen kardeşlerimize verdiğimiz eğitimlerle askeri ruhun yaşandığı bir süreç yaşandı. Azerbaycan süreci çok iyi değerlendirdi. 30 yıllık bir sürede, o yılların verdiği baskıdan kurtulma ve açığı telafi eden bir Azerbaycan tablosu ortaya çıktı."

🚀Azerbaycan ordusu, 28 yıldır ilk kez böylesine başarılı bir harekata imza atıyor.



📺Harekatta kullanılan silah ve mühimmatları @hasanhhiz anlattı:



👉TB-2 Bayraktar

👉Harop kamikaze İHA

👉BM-21 grad roketatar

👉D-30 obüs

👉T-90 tankıhttps://t.co/6w4ibWV10o pic.twitter.com/LRe4bL203y REKLAM October 1, 2020

HİLAL TAKTİĞİ UYGULANIYOR

Azerbaycan ordusunun 5 farklı cepheden hilal taktiği ile bir harekat başlattığını hatırlatan Başbuğ, "Bir kuşatma planı içeren bir harekat bu. Terter'de yapılan harekat kuzeyde devam ediyor. Ağdere istikametinde yapılan bir harekat daha var. Cebrail'den gelen müjde ile artık Kelbecer'e giden ve kuşatmaya giden bir harekatın başlangıcındayız. Bunlar eski Türk devletlerinin uygulandığı savaş stratejidir. Bu taktiğin uygulandığını görüyoruz." diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN DİRENCİ KIRILDI

"Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne kadar sürecek?" sorusuna da yanıt veren Başbuğ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür harekatlarda süre vermek için henüz çok başındayız. Doktrin açısından doğru değil. Süreyi etkileyen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya, yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya gelinmesi gibi. Azerbaycan ordusu çok kısa bir sürede çok büyük başarı ile bugüne gelebildi. Bundan sonraki süreç çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü zor olan başlangıçtır. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi. Bu kırıldıktan ve belli aşama geçildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

ERMENİSTAN ORDUSU HAVLU ATMAK ÜZERE

Ermenistan neden durduk yere Gence'ye saldırdı? Savaşı neden farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar? Zira Ermenistan Dağlık Karabağ'da sıkışıyor ve havlu atmak üzere bir Ermenistan tablosu var ortada. Cepheden kaçanlar, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerini gördük. Ben çözülmüşlüğün hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum."