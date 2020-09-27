Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.
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Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı: Terk edilen araçlar böyle görüntülendi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.
Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti.
Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.
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Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı
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Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV spikeri, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan 6 köyü geri aldığı haberini duyurduğu zaman göz yaşlarına hakim olamadı.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini böyle imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait füze savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus üretimi hava savunma sistemlerini imha ediliyor. Azerbaycan bugün 12 adet OSA hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.