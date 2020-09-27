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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı: Terk edilen araçlar böyle görüntülendi
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Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı: Terk edilen araçlar böyle görüntülendi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.


Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti.

Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.

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