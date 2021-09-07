Dünya Azerbaycanda 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
ASYA

Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycanda 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
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Emrullayev, düzenlediği basın toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin bilgiler verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ülkede eğitimin uzaktan yapıldığını hatırlatan Emrullayev, uzun aradan sonra eğitimin geleneksel biçimine dönülmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Emrullayev, ilkokul öğrencilerinin 22 Eylül, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 29 Eylül'de yeni eğitim dönemine başlayacağını belirtti.

Üniversitelerde de yüz yüze eğitimin 29 Eylül'de başlayacağını bildiren Emrullayev, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının virüse karşı aşı yaptırmak zorunda olduğunu kaydetti.

Yangınlarla mücadele eden Azerbaycanlı kahramanlar memleketlerine uğurlandı
OYNAT 00:58
Yangınlarla mücadele eden Azerbaycanlı kahramanlar memleketlerine uğurlandı
Muğla'nın 9 ilçesinde 14 gün süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı 732 personel, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Azeri komutan Albay Reşat Bayramov , 'Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiye kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir. Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz.' dedi. Konuşmaların ardından çiçek verilen Azeri personel, karayolunun iki yanına dizilen ve bayraklar sallayan vatandaşlar tarafından yolcu edildi.


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