Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor

Yangınlarla mücadele eden Azerbaycanlı kahramanlar memleketlerine uğurlandı

Muğla'nın 9 ilçesinde 14 gün süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı 732 personel, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Azeri komutan Albay Reşat Bayramov , 'Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiye kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir. Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz.' dedi. Konuşmaların ardından çiçek verilen Azeri personel, karayolunun iki yanına dizilen ve bayraklar sallayan vatandaşlar tarafından yolcu edildi.