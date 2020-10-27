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Dünya Azerbaycandaki Türk F-16ları bölge ülkeleri için ciddi bir ikaz
ASYA

Azerbaycan'daki Türk F-16'ları bölge ülkeleri için ciddi bir ikaz!

Dağlık Karabağ'ın adım adım Azerbaycan ordusunun kontrolüne girmesi ve Ermenistan'ın sahada ciddi kayıplar vermesi bazı bölge ülkelerini de endişelendiriyor. İran ordusunun son günlerde Araz Nehri kıyısına yönelik tahkimatlarını arttırması dikkati çekerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Eğer ülkemize dış müdahale olursa, F-16'ları semalarda göreceksiniz" sözleri geniş yankı buldu. Türk F-16'larının varlığının bölgede bir denge unsuru olduğunu belirten uzmanlar, "Türk F-16'ları Bakü için bir güvence, Ermenistan ve diğer ülkeler için ise bir ikazdır" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türk F-16'ları.
Türk F-16'ları.

Azerbaycan ordusu birinci ayını tamamlayan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda önemli ilerlemeler kaydetti.

Dağlık Karabağ bölgesinin İran sınırı işgalden tamamen temizlenirken, İran ordusunun son dönemde sınır hattına yaptığı tahkimatlar dikkati çekti.

Demografik riskler nedeniyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ı örtülü şekilde destekleyen İran, bölgede dengelerin kontrolsüz şekilde değişmesini istemiyor.

Diğer taraftan da Rusya her ne kadar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda tarafsız kalsa da, Ermenistan-Rusya arasında sınır güvenlik anlaşması bulunuyor.

TÜRK F-16'LARI BÖLGE İÇİN DENGE UNSURU

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türk F-16'larının Azerbaycan'da bulunmasının önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin.

Ermenistan'ın geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz bölgesinde yönelik saldırılarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında tatbikatlar yapıldığını ifade eden Pekin, şu ifadelere yer verdi:

  • "Tatbikatlar için Azerbaycan'a giden Türk F-16'ları gelen istihbarat raporları doğrultusunda bu ülkede kaldı. Türkiye'nin F-16'ların Azerbaycan'da bırakılması bölgede bir denge unsurudur. Savaşa katılmamakla beraber her an Azerbaycan'ın isteklerine cevap verileceğini göstermesi bakımından Bakü için ciddi bir güvencedir. Aynı zamanda Ermenistan ve diğer ülkeler için bir ikazdır. Türkiye'nin bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını göstermesi için çok önemlidir."

"AZERBAYCAN'IN YETERLİ SAYIDA SİHA'SI VAR"

Ermenistan'ın Türk F-16'larının kullanıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Pekin, "Azerbaycan'ın şu anda F-16'ları kullanmasına ihtiyaç yok. Bu hızlı bir savaş. Yeterli sayıda SİHA ve ağır silahları var." dedi.

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"BÖLGE ÜLKELERİ BU SÜREÇTE DİKKATLİ OLMALI"

Bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ı Rusya ve İran ile karşı karşıya getirecek bir komplo kurulmuş olabileceğini ifade eden Pekin, bölge ülkelerinin bu süreçte dikkatli olması gerektiğine vurgu da yaptı.

İDLİB'DE RUS SALDIRILARI

İdlib'deki saldırılarla Dağlık Karabağ'daki çatışmalar arasında bir bağlantı var mı? sorusunu da yanıtlayan Pekin, "Şu anda böyle bir ilişki yok gibi gözüküyor. Oradan Türkiye'ye bir mesaj verme durumu 'soru işareti' olarak akıllarda bulunmasında yarar var." ifadelerini kullandı.

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