Azeri spikerden duygulandıran destek mesajı: Türkiye evimizdir evimiz yanıyor

Türkiye’de devam eden yangınlar ülkenin bir çok ormanlarını küle çevirirken yaşanan felakete dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan hem maddi hem manevi destek geldi.

Bir televizyon kanalında haber sunan Lale Azertaş, Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili söyledikleri ise büyük takdir topladı.

OYNAT 02:13 Azerbaycan'lı sunucu Azertaş'tan Türkiye'ye destek mesajı: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem Azerbaycan'da yayın yapan Hazar TV kanalının sunucusu Lale Azertaş, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Türk halkına destek mesajı yolladı. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu ve Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Azertaş, 'Türkiye bizim evimizdir. Evimiz yanıyor. Biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ama bizden olmayanlar var ve bizden olmayan biri bize bunları yaşatıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“TÜRKİYE BİZİZ”

Spiker Lale Azertaş, Türkiye’ye gönderilecek desteğin haberini sunarken şu sözleri kaydetti:

“Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz.

REKLAM

“BİZDEN OLMAYANLAR VAR”

Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var.

“CAN AZERBAYCAN YANINDADIR TÜRKİYE’M”

Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYE'M

Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor.

Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye'm. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye'm."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yangınlarla mücadele için Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini açıklamıştı.

GÜNDEM Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü