Azez'de bombalı araç yakalandı

Kilis sınırında yer alan Halep'e bağlı Azez ilçesinde bombalı araç yakalandı.
İdlib şehir merkezinde yaşanan bombalı araç saldırısından bir gün sonra Azez'de yakalanan bomba modifiyeli araç konusunda şüpheler PKK üzerinde yoğunlaşıyor. Bölge kaynakları, aracın farklı bölgelerine monte edilen 30 kilodan fazla bombanın uzaktan kumanda ile patlatılmaya hazır halde yakalandığını ve tüm bu sabotaj girişimlerinin olası Afrin Operasyonu konusunda girişilen PKK hazırlıkları kapsamında değerlendirildiğini belirtiyorlar.
"Mahkeme önünde saldırı için hazırlandı"
Azez'de son anda farkedilen bombalı araç Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yeni Şafak'a konuşan muhalifler, aracın Azez'de bulunan ve Türk güvenlik güçleri tarafından korunan mahkeme önünde patlatılmak üzere hazırlandığını belirtiyorlar.