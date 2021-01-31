Dünya Azezde bombalı terör saldırısı 10 ölü 24 yaralı
ASYA

Azez'de bombalı terör saldırısı: 10 ölü 24 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi AA
Azez
Azez

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda, 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

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