Azez'de bombalı terör saldırısı: 10 ölü 24 yaralı

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda, 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.