Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BAE: İran'dan atılan 1 balistik füze ve 11 İHA imha edildi

15:30 7/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan yöneltilen 1 balistik füze ve 11 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün İran'dan gönderilen 1 balistik füze ve 11 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik müdahalesi sırasında oluştuğu kaydedildi.

İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

#BAE
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
L İL GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2026! Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Koyun, keçi, dana, kuzu...