BAE: İran'dan atılan 1 balistik füze ve 11 İHA imha edildi

Açıklamada, bugün İran'dan gönderilen 1 balistik füze ve 11 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.