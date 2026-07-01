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BAE ve Suriye arasında kritik görüşme: Bin Zayid ile Şara telefonda görüştü

BAE ve Suriye arasında kritik görüşme: Bin Zayid ile Şara telefonda görüştü

21:541/07/2026, Çarşamba
AA
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BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kalkınma öncelikleri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki ülkenin kalkınma öncelikleri ve karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek çalışmaların ele alındığı görüşmede, BAE ve Suriye arasındaki işbirliği ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi konuları konuşuldu.

Bin Zayid ve Şara ayrıca, Orta Doğu'daki son durum başta olmak üzere bir dizi bölgesel mesele ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.



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