BAE'den haham Tzvi Kogan cinayetinin faillerine idam cezası

Dubai'de 2020 yılından bu yana market işleten ve 24 Kasım 2024'te ölü bulunan haham Kogan'ın katillerinin ülkeden kaçtığı tespit edilmiş ve BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hahamı öldüren faillerin yakalanması için operasyon başlatmış, şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçleri girmişti. Şahısların bindiği taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE'de arama kaydı olan 3 şahsı yakalamıştı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, suçu işledikleri BAE'ye iade edilmişti.