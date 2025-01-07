BAE'li şirketten ABD'ye 20 milyar dolarlık yatırım

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli DAMAC Properties'in, ABD'de yeni veri merkezleri inşa etmek için en az 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, DAMAC Properties'in kurucusu Hussain Sajwani'nin, ABD'de yapacağı yatırıma ilişkin bilgi verdi.

BAE'li şirket ABD'yi yapay zekada ileriye taşıyacak

DAMAC Properties'in çok kısa bir süre içerisinde ABD'ye en az 20 milyar dolar yatırım yapacağını belirten Trump, "Yatırım, Orta Batı ve Güney bölgesindeki büyük yeni veri merkezlerini destekleyecek ve ayrıca Amerika'yı teknoloji ve yapay zeka alanında öncü konumda tutacak." dedi.

Trump, yatırım tutarının iki katına veya daha fazlasına çıkabileceğine işaret ederek, yatırımın ilk aşamasının Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan ve Indiana'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Japon şirketi de ABD'ye yatırım yapacağını açıklamıştı

Söz konusu yatırımın seçim zaferinin bir sonucu olduğunu dile getiren Trump, ülkeye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını ve ABD'de yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olacaklarını ifade etti.

Japonya merkezli SoftBank'ın da geçen ay gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladığını anımsatan Trump, bu yatırımın tutarının da 200 milyar dolara çıkabileceğini anlattı.

Basın toplantısında gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, Başkan Joe Biden tarafından, ülkenin kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan " petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı " kaldıracağını yineledi.

Borç limitine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, harcama kesintilerine karşı olmadığını ve borç limiti nedeniyle bir temerrüt görmek istemediğini kaydetti.







