Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bahreyn'den siren uyarısı: Vatandaşlara güvenli bölgelere sığınma çağrısı

Bahreyn'den siren uyarısı: Vatandaşlara güvenli bölgelere sığınma çağrısı

23:291/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Bahreyn, sirenlerin çalmasıyla halkı güvenli bölgelere yönlendirdi.
Bahreyn, sirenlerin çalmasıyla halkı güvenli bölgelere yönlendirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşları ve ülkede yaşayanları güvenli bölgelere sığınmaya çağırdı. Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızı ve sakinlerimizi sakin kalmaya, güvenli yerlere sığınmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. Bahreyn, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası Tahran yönetiminin insansız hava aracı ve füze saldırıları nedeniyle risk altındaki Körfez ülkeleri arasında bulunuyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sirenler çaldı. Vatandaşlarımızı ve sakinlerimizi sakin kalmaya, güvenli yerlere sığınmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi olan Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.

İran belirli ülkeleri değil, bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtiyor.

Ancak saldırıların bazı noktalarda havaalanları, limanlar ve çeşitli binalar da dahil olmak üzere sivil altyapıda hasara yol açtığı kaydediliyor.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanmasına rağmen, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'a saldırıları başlattı.

Bu gelişmeyle birlikte, İsrail, Haziran 2015’teki ilk saldırının ardından İran-ABD müzakere sürecini ikinci kez sekteye uğratmış oldu.



#ABD
#Bahreyn
#İran
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi