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Bakan Fidan Avrupa'dan dünyaya duyurdu: Türkiye'den Ukrayna toplantısında Kırım vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"na katıldı. Burada ulusal beyanda bulunan Bakan Fidan, Türkiye'nin, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

21:10 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"na katılan Fidan, ulusal beyanda bulundu.

Bakan Fidan, konuşmasına, İngiltere ve Ukrayna'ya bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederek başladı.

Fidan, "Türkiye, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tutumunun her zaman olduğu gibi ilkeli ve kararlı olmaya devam ettiğini söyleyen Fidan, savaşın yıkıcı ekonomik sonuçlarıyla başa çıkan Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı acıları hafifletmek için durmaksızın çalışıyor. Tahıl Anlaşması'ndan savaş esirlerinin değişimine kadar... Şimdi, Ukrayna'nın sürdürülebilir şekilde yeniden inşası ve toparlanmasına katkıda bulunacak mali çerçevenin tasarlanması üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Türk müteahhitler Ukrayna'da 50 proje aldı

Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşasında öncü rol oynayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Savaş başladığından bu yana Türk müteahhitler, Ukrayna'da 3,2 milyar dolarlık 50 projeye dahil oldu." diye konuştu.

Türk müteahhitlerin Ukrayna'da 29 projede çalışmaya devam ettiğini kaydeden Fidan, "İş insanlarımızı ve müteahhitlerimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun Ukrayna halkı için çalışmaya teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos 2022'de yeniden inşa işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Fidan, "Türkiye, bu konulardaki tüm bilgi ve tecrübesini Ukrayna'nın yeniden ayakları üzerinde durmasına yardım etmek için harcayacağını vadetmektedir." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunun da altını çizerek "Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın da üzerine ekleyerek Ukrayna'nın yeniden inşası ve iyileşmesine destek vereceğiz." dedi.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.



#Hakan Fidan
#İngiltere
#Türkiye
#Ukrayna
#Ulusal Beyan
14 dakika önce
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