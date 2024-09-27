Bakan Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, New York'ta temaslara devam ediyor. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.
Bakanlık, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.
79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.
Fidan, Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Somalili mevkidaşı Fiqi ile New York'taki Türkevi'nde ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, Bakanlığın, iki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışının sürdüğü kaydedildi.
Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya geldi.
'Gazze Konulu' bakanlar toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Arap Ligi ve İİT Gazze Temas Grubu’nun AB ve Norveç ile işbirliği halinde düzenlediği 'Gazze Konulu' Bakanlar Toplantısına katıldı.