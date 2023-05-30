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Dünya

Balkanlarda sıcak saatler: ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek ile işbirliğini vurgulamak için havalandı

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 2 Amerikan "B-1B Lancer" tipi bombardıman uçağı, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile olan güçlü işbirliğinin göstergesi olarak başkent Saraybosna semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi.

19:51 . 30/05/2023 Salı
AA
İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek.

İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek.

ABD'nin, Bosna Hersek'in egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok etnikli yapısına verdiği desteği simgeleyen etkinliğe ilişkin tören düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zejko Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uçakları olmadığını belirterek
"Bu bağlamda ihtiyaç durumunda birini arayabileceğinizi bilmek güzel bir duygu. Bu iki bombardıman uçağının siyasi bir anlamı da var. O da ABD'nin her zaman Bosna Hersek'in arkasında olduğunu göstermek."
ifadesini kullandı.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de ABD'nin dış politika ve askeri anlamda "kilit" partnerlerden olduğunu vurgulayarak "
Bosna Hersek'in NATO'ya üye olma hedefi var. Bu kapsamda da buna her gün daha çok yaklaşıyoruz
." dedi.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, bugün sadece ABD ile olan işbirliğinin bir kısmını görebilme imkanı bulduklarını işaret ederek uzun yıllardır birçok ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Micheal Murphy de Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile 20 yıldır yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını yineleyerek "İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek." dedi.
Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, "
Uçuşlar göz korkutmak için yapılıyor."
iddiasını da değerlendiren Murphy bu tarz tatbikatlarda amacın asla bu olmadığını vurguladı.

İki bombardıman uçağının Tuzla kentinde yapılacak tatbikata da katılacağı bildirildi.




#ABD
#Bosna Hersek
#Sırp
#Uçak
23 dakika önce
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