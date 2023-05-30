Balkanlarda sıcak saatler: ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek ile işbirliğini vurgulamak için havalandı

İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek.
ABD'nin, Bosna Hersek'in egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok etnikli yapısına verdiği desteği simgeleyen etkinliğe ilişkin tören düzenlendi.
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, bugün sadece ABD ile olan işbirliğinin bir kısmını görebilme imkanı bulduklarını işaret ederek uzun yıllardır birçok ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.
İki bombardıman uçağının Tuzla kentinde yapılacak tatbikata da katılacağı bildirildi.