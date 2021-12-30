Dünya Bambaşka biri gibi Kim Jong-Unu görenler tanıyamadı
ASYA

Bambaşka biri gibi: Kim Jong-Un'u görenler tanıyamadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un son halini görenler inanamadı. Kim Jong halkın karşısına şu ana kadarki en zayıf haliyle çıktı. Kuzey Kore medyasında Kim Jong-Un zayıflığı gündem oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Bambaşka biri gibi: Kim Jong-Unu görenler tanıyamadı
Kim Jong-Un'u görenler tanıyamadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl politikalarını duyurmak için iktidar partisi toplantısında kürsüye çıktı. 37 yaşındaki Kim Jong-Un ilk kez bu kadar zayıf gözükmesi dikkat çekti.

EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞUYOR

Ciddi bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan ülke son dönemde ayrıca Kovid karantinaları, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuşuyor.

"BİR DERİ BİR KEMİK"

Liderlerinin tam da krizin ortasında gelen son görüntüsü Kuzey Kore halkının odak noktası haline geldi. Devlet televizyonu, Kuzey Kore'nin 25 milyonluk nüfusunun çoğunun ülke çapında açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in 'bir deri bir kemik' durumunun halkın kalbini kırdığını iddia etti.

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