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Dünya

Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 778'e çıktı

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede yılın başından bu zamana kadar dang humması nedeniyle 778 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 157 bin 172'ye ulaştığı ifade edildi.

16:20 . 15/09/2023 Cuma
AA
Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

Bangladeş'te yılın başından bu yana dang humması nedeniyle 778 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise rakamların gerçekte daha yüksek olduğunu ancak doğru rapor edilmediğini belirtti.


Öte yandan, Mugda Tıp Fakültesi Hastanesi Direktörü Muhammed Niatuzzaman, "ülkenin sürdürülebilir bir politikasının olmaması" ve birçok uzmanın hastalığı nasıl tedavi edeceğini bilmemesi sebebiyle salgının daha çok yayıldığını ifade etti.


Niatuzzaman, yetkililerin salgınlar konusunda daha çok eğitilmesi ve daha fazla hazırlık yapılması çağrısında bulundu.


Dang humması


Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.


Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.


Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.


Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.


Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.



#Bangladeş
#Dang Humması
#Salgın
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