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Dünya

Barbados Filistin devletini tanıdı

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Barbados'un yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanma kararı aldığını açıkladı.

11:59 - 20/04/2024 Cumartesi
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Barbados Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Barbados Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı

Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.


Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı.


"Bu hatayı düzeltmenin vakti geldi"


Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de (BM) her zaman Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.


Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu "hatayı" düzeltmenin vaktinin geldiğini vurguladı.


#Barbados
#Filistin
#Birleşmiş Milletler
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