Bari bu emeğe saygı gösterin

Moritanya’nın haritadaki yerini çoğumuz gösteremeyiz, hatta adını duymayanımız da çoktur. Peki ülkede 9 Türk okulu olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce kilometre uzaklıkta, imkanları kısıtlı bu ülkede Türkiye’deki konforlarını bırakıp Türkiye’nin Afrika’yla bağını yeniden inşa etmek için fedakarca çalışan yüzlerce kişi olduğunu…

Maarif Vakfı’nın başkent Nuakşot’ta 6, ülkenin kuzeyindeki Nuadibu’da 3 olmak üzere 9 okulu var. Bu okullarda 1300’e yakın öğrenci kayıtlı. Maarif her sene üniversite okumaları için 30-40 kadar Moritanyalı öğrenciyi Türkiye’ye gönderiyor. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde toplamda 800’e yakın Moritanyalı öğrencinin eğitim gördüğünü de belirtelim.

FİLİSTİN’E SELAM

Türkiye Maarif Vakfı’nın davetiyle Nuakşot’taki okulları ziyaret etme fırsatı bulduk. İlk durağımız olan “Şehit Furkan Akyol Kampüsü”nde ilkokul, erkek ortaokulu ve erkek lisesi vardı. Kampüs 19 Mayıs 2019’da Moritanya’da geçirdiği kazada vefat eden vakıf çalışanı 24 yaşındaki Furkan Akyol’un adını taşıyor. 4 katlı binaya aşağıya kadar inen Türk ve Moritanya bayrakları asılmıştı. Türkiye’den geldiğimizi öğrenen öğrenciler bizi Türkçe selamladı. Ülkede çok sayıda özel okul var, bu okul tercih edilen okullardan biri. Daha sonra kız lisesinde Maarif Vakfı’na bağlı okulların eğitim-öğretim yılının açılışı ve Moritanya’nın Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yılı dolayısıyla yapılan törene katıldık. Büyük bir etkinlik planlanmıştı ancak İsrail’in Gazze’de devam eden katliamları nedeniyle mütevazı bir tören tercih edildi. Zaten törenin ana teması da Filistin’di. Okunan şiirlerde, gösterilerde öğrenciler hep Filistin ve Gazze’ye selam gönderdi.

MESLEK LİSESİ DE AÇIN

Maarif ülkede bulunan okullarındaki imkanları geliştirmek ve eğitimin kalitesini daha da yükseltmek istiyor. Bu nedenle Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Faruk Terzi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, Ortadoğu-Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut ve Moritanya Temsilcisi Taha Şen, Türkiye’nin Nuakşot Maslahatgüzarı Ahmet Faik Davaz ile birlikte Eğitim Bakanı Mokhtar Ould Dahi’yi ziyaret etti. Dahi, heyete teşekkür etti ve Maarif’e ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Dahi’nin bir de talebi vardı. Üretimde kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini söyledi ve Maarif’in meslek lisesi açıp açamayacağını sordu. Maarif yetkilileri, Moritanyalı bakana bunu gündemlerine alacaklarını iletti.

TÜRKÇE’YE BÜYÜK İLGİ VAR

Türkiye sevgisini ülkenin her yerinde görebiliyorsunuz. Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nin ön ayak olmasıyla Nuakşot Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümü de büyük ilgi görmüş. Bu yıl 2,5 ay gibi kısa bir hazırlıkla açılan bölüme 113 öğrencinin kayıt yaptırdığını hatta üniversitenin Çince ve İspanyolca bölümlerinde okuyan bazı öğrencilerin bu bölüme geçmek istediklerini öğrendik. Bölümde okutmanlık yapan öğretim üyesi Dr. Ferhat Musluoğlu, öğrencilerin derslere ilgisinin yüksek olduğunu anlattı: “Türkiye’de bazen 40 dakikalık derste bile öğrencilerin ilgisi azalırken burada 3 saat boyunca ilgi azalmıyor.”

“DEVLET BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM”

Musluoğlu “İleride ne olmak istersin?” sorusuna öğrencilerden birinin “10 yıl sonra devlet başkanı olmak istiyorum” cevabını verdiğini ifade etti. Bir diğeri işadamı olmak ve Türkiye ile ticaret yapmak istediğini söylemiş. Devlet başkanı olmak isteyen bir öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etmesi dikkate değer.

ERDOĞAN KONVOYU

İslam dünyası ve diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da çok seviyorlar. Erdoğan 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazandığında, yüzlerce araçlık bir konvoy oluşturup ABD Büyükelçiliği önünde zafer kutlaması yapmışlar.

PROTESTONUN ADRESİ ABD ELÇİLİĞİ

ABD Büyükelçiliği’nin önü Moritanyalıların 28 Mayıs’ta olduğu gibi sevinçlerini gösterdikleri ya da protesto gösterileri yaptıkları önemli bir nokta. Filistin davasının ‘milli dava’ olduğu ülkede İsrail’in Gazze’deki katliamlarına yönelik tepkinin adresi de burası. İsrail, 2014 yılında da Gazze’de katliam yaptığında ABD Büyükelçiliği’nin önündeki meydana büyükçe bir Kubbetü’s Sahra maketi yerleştirilmiş. Maket 9 yıldan fazladır orada duruyor. Kavşak “Kudüs Kavşağı”, cadde de “Kudüs Caddesi” olarak değiştirilmiş. İsrail’in 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan sonra başlayan vahşi saldırıları neredeyse her gün burada protesto ediliyor. Hafta sonu, akşamın ilerleyen saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nin önüne gittiğimizde kaldırımda biriken Nuakşotlular, “İntikam, intikam” sloganları atıyordu.

KOZAN’DAKİ MORİTANYALILAR

Moritanyalılar, Türkiye’nin Milli Mücadelesi’nde de ilginç şekilde varlar. Moritanya’dan hac yolculuğuna çıkan 2200 kişilik bir kabile Libya’da Osmanlı ordusunun saflarında İtalyanlara karşı savaştı. Buradan Hicaz’a giden grup Hicaz da düşünce Anadolu’ya geçip Kurtuluş Savaşı’na destek verdi. Atatürk, kabileyi önce Tokat Reşadiye’de iskan etti ancak iklime alışkın olmadıkları için Anadolu’nun farklı yerlerine göç ettiler. En sonunda da Kozan’a yerleştiler. Moritanya’nın mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Ahmed Veled Gazvani’nin, Kozan’a yerleşen bu kabilenin bir koluna mensup olduğu belirtiliyor. (Fatih Yavuz’un ‘Moritanya’da Din Eğitimi’ başlıklı yüksek lisans tezi.)

“TÜRKİYE’DE IRKÇILIK VARMIŞ”

Nuakşot’ta, Nuadibu’da yüzlerce “elçi”, Türkiye’nin Afrika’yla, Moritanya ile bağını yeni inşa etmek için çabalıyor. Bu çabalar belki de Fransız sömürgeciliğinden kurtuluş mücadelesi veren ülkenin, kıtanın kaderini değiştirecek. Gelin görün ki paha biçilemez bu emeği Türkiye’de sosyal medyada Arap, Afrika, doğu ve İslam düşmanlığı yapan belki de birilerinin hesabına çalışanlar sabote ediyor. Maarif Vakfı heyetinin erkek lisesini ziyaretinde de maalesef bu ırkçıların neden olduğu bir sitemle karşılaştık. Moritanyalı öğrencilerden biri “Türkiye nasıl?” diye sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, “Güzel, Türkiye’de iyi üniversiteler var. Okumak istersen yardımcı olabiliriz” dedi. Öğrenci, “Evet ama Türkiye’de ırkçılık varmış, Arapları sevmiyorlar” cevabını verdi. Çiçek, öğrenciden sosyal medyadaki yalanlara inanmamasını istedi, Türk ve Arapların kardeş olduğunu söyledi. Irkçıların verdiği hasarı tamir etmeye çalıştı. Mütevelli Heyet Üyesi Ömer Faruk Terzi de okul ziyaretinden hemen sonra gittiğimiz eğitim öğretim açılış töreninde “Samimiyetle söylemek gerekir ki biz Moritanya halkını kendimizden ayrı görmüyoruz” dedi. Irkçılar sadece yardımlaşma, kardeşlik, dostluk duygusu ve hatta Türkiye’nin stratejik çıkarlarına zarar vermiyor, Moritanya, Afganistan, Burundi, Cibuti, Etiyopya, Gabon, Kong, Madagaskar, Kongo, Mali, Sudan, Somali’deki ve daha onlarca ülkedeki bu çok değerli çabalara, emeklere saygısızlık ediyor.







