Barış Kurulu 19 Şubat'ta toplanacak

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD yönetiminin, kurulun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığını, ancak bu planın henüz erken bir aşamada olduğunu ve değişebileceğin öne sürdü. Yetkili ayrıca, ABD Barış Enstitüsü'nde yapılması planlanan toplantı konusunda yönetimin çeşitli ülkelere davet için ulaştığını söyledi.