Witkoff’tan Umman Denizi’ndeki ABD uçak gemisine ziyaret

21:587/02/2026, Cumartesi
IHA
ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner İran yakınlarında görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Umman Denizi’nde konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.


CENTCOM, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in Umman Denizi’nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da Witkoff ve Kushner’e İran yakınlarında görev yapan gemiye ziyaretlerinde eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, Cooper’ın
"Amerikan halkı adına Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nda görev yapan denizcilerimiz ve deniz piyadelerimizle duyduğumuz büyük gururu paylaşıyorum. Göreve olan bağlılıkları ve profesyonellikleri, Orta Doğu’da ABD ordusunun hazırlık seviyesini ve gücünü sergiler nitelikte"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı belirtildi.



Umman’da ABD-İran görüşmeleri gerçekleştirilmişti


Witkoff ve Kushner’in Amiral Cooper’ın da katılımıyla dün Umman’ın başkenti Maskat’ta İran ve ABD’li heyetler arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından uçak gemisini ziyaret etmesi dikkat çekti.



Trump, Lincoln’u tehdit unsuru olarak kullanmıştı


Trump, ABD’nin askeri yığınağını artırdığı Orta Doğu bölgesinde son günlerde İran ile yaşanan siyasi ve askeri kriz sırasında söz konusu uçak gemisi taarruz grubunu sıklıkla İran’a yönelik bir tehdit unsuru olarak kullanmıştı. ABD Başkanı gerçekleştirdiği çeşitli açıklamalarda sıklıkla,
"Bölgeye doğru ilerleyen büyük filomuz var"
ifadelerini kullanmıştı.


