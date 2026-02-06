Filistin destekçisi ünlüler fişlendi: Siyonist site pedofil suçluya liste gönderdi

Belgelerde, İsrail politikalarını eleştiren ya da İsrail yanlısı organizasyonlarda yer almayı reddeden A-seviyesinde ünlülerin isimlerinin Epstein’e iletildiği görülüyor. Söz konusu e-posta, Temmuz 2014’te Jewish News Syndicate (JNS) tarafından Epstein’a gönderildi. JNS'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın destekçisi ve Siyonist faaliyetlerin ana bağışçısı Adelson ailesi tarafından desteklendiği biliniyor. Mesajda, “anti-İsrail” olarak etiketlenen ünlü isimler tek tek sıralanırken, bu kişilerin siyasi tutumları, kamuoyundaki etkileri ve ticari iş birlikleri detaylandırıldı. Listede Zayn Malik, Emma Thompson, Penelope Cruz, Javier Bardem, Stevie Wonder ve Roger Waters gibi küresel ölçekte tanınan isimler yer aldı.

Epstein'in İsrail istihbarat servisi Mossad ve Ehud Barak gibi isimlerle yakın bağlantıya sahip olduğu da görülüyordu. Gönderilen listenin arka planında ne gibi faaliyetler yapıldığı ortaya konmasa da, belgelerde yer alan gerekçeler dikkat çekici. Gönderilen belgelere göre Zayn Malik, One Direction döneminde paylaştığı #FreePalestine etiketi nedeniyle hedef alındı. Emma Thompson, İsrail bağlantılı kültürel kurumlara yönelik boykot çağrıları sebebiyle listelendi. Penelope Cruz ve Javier Bardem, 2014 Gazze saldırılarını eleştiren açık mektuba imza attıkları için fişlendi. Stevie Wonder, işgalci İsrail ordusuyla bağlantılı bir etkinlikten çekildiği için kayda geçti. Roger Waters, uzun yıllardır BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) hareketine verdiği destek nedeniyle dosyalandı. E-postaya eklenen JNS makalesinde, bu ünlülerin politik duruşları “asılsız” ya da “tehlikeli” olarak nitelendiriliyor; aynı zamanda reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleri üzerinden baskı oluşturulabileceği ima ediliyor.