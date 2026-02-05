ABD Adalet Bakanlığı’nın, pedofili ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca yeni belgeyi kamuoyuna açıklamasının ardından, Türkiye’de yıllardır aydınlatılamayan Burak Oğraş dosyası yeniden tartışma konusu oldu.

3 milyon sayfa 2 bin görüntü

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca yeni dosyayı yayımladı. Bu, geçen yıl bu dosyaların açıklanmasını zorunlu kılan bir yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana hükümet tarafından paylaşılan en yüksek sayıda belge oldu. Kamuoyuyla üç milyon sayfa, 180 bin görüntü ve 2 bin video paylaşıldı.

Epstein teşekkürü

Epstein belgelerinde, 2017 yılında Antalya'daki Rixos Premium Belek Oteli'ne genç kadınların "masöz stajyeri" olarak yönlendirilmesine ilişkin e-posta yazışmaları da bulunuyor. Buna göre, Epstein'in asistanı Lesley Groff Rixos, Antalya Land of Legends'ta "masaj terapisi eğitimi" adı altında bir "kamp" organize ediyordu. Yazışmalarda "kızların eğitiminin başarılı geçtiğini" söyleyen yöneticiye Epstein de teşekkür ediyordu.

Epstein belgelerinde Antalya’daki Rixos Premium Belek Oteli’nin adının geçmesi, 2011 yılında Rixos Otel’de zorunlu staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ölümünü tekrar gündeme taşıdı.

“Otelde sapıkça şeyler oluyor”

T24’e konuşan baba Murat Oğraş, oğlunun ölmeden kısa süre önce kız arkadaşına, “Otelde sapıkça şeyler oluyor, bundan dolayı rahatsızım” dediğini aktardı. Oğraş, bu ifadelerin savcılığa da taşındığını belirterek, “Oğlum kesinlikle bir şeylere şahit oldu” dedi.





"23.53’te sinyal kesildi: Cep telefonu 15 yıldır kayıp"

Burak Oğraş’ın ölümünün ardından cep telefonunun kaybolduğuna dikkat çeken baba Oğraş, “Oğlumun telefonu öldürüldüğü gece saat 23.53’te sinyal vermeyi kesti. 15 yıldır bu telefon bulunamadı" dedi.

"Kesinlikle bir şey gördü ve öldürüldü"

"Oğlumun bu olayla ilgili öldürüldüğünü düşünüyorum" diyen acılı baba "Kesinlikle bir şeyler gördü ve bunu kayda almak istedi. Ardından öldürüldü ve telefonu yok edildi. Ben uzun zamandır bunu dile getiriyordum. Daha önce sosyal medyada da ‘Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da, oğlum katledildiği gece cep telefonunu yok ettiler ve hala bulamıyorlar?’ diyerek paylaşım yapmıştım" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp raporu şüpheli ölümü ortaya koydu: Darp ve kırıklar var

Oğlunun ölümüne yönelik adli tıp raporlarını hatırlatan Oğraş, "Oğlum darp edilmiş, vücudunda kırıklar ve darp izi var. Bunların hepsi raporda yazıldı. İlk olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ve daha sonra CHP Antalya Milletvekili olan Rafet Zeybek ile olayla ilgili görüştüm. Oğlumun ölümünün kesinlikle cinayet olduğunu söyledi. Oğlumun düştüğü iddia edilen yerle bulunduğu yer arasında beş buçuk metre mesafe var.

Tamince: Epstein’la hiçbir bağım yok

Rixos Hotels’in sahibi Fettah Tamince ise iddialarla ilgili olarak, yaptığı açıklamada Epstein ile hiçbir temasının olmadığını belirtip, sürecin yalnızca Dubaili iş insanı Sultan bin Süleyman’ın ricacı olmasıyla sınırlı olduğunu öne sürdü.





"Ölene kadar mücadele edeceğim"

Yaşanan son gelişmenin ardından avukatlarının harekete geçtiğini ifade eden Oğraş, "Avukatlarımız belgeleri Türkçe'ye çevirip dosyanın genişletilmesi için savcılığa talepte bulunacaklar. Ben ölene kadar oğlumun ölümünün aydınlatılması için mücadele edeceğim. Son nefesime kadar çaba göstermekten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.







