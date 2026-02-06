ABD'den vatandaşlarına: İran'ı terk edin

İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ediyor.

İki ülkenin heyetleri gerginliği sona erdirmek adına Umman'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İran: İyi bir başlangıç oldu

Dolaylı görüşmenin ardından İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi temaslarını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de görüşmeye ilişkin, "Hem İran’ın hem de Amerika’nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu" demişti.

Görüşmenin ardından ABD'den yaptırım sopası

ABD tarafından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken Vaşington yönetimi İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İran’ın petrol ve petrokimya ürünlerinin yasadışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 ‘gölge filo gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır" denildi.

ABD'den tansiyonu yükselten açıklama

Gerçekleştirilen görüşme, azaltması beklenen gerginliği daha da artırıp askeri müdahale riskini de yükseltirken ABD'nin yeni açıklamasıyla tansiyonu da hat safhaya çıkardı.

Vaşington yönetimi, ABD vatandaşlarının internet kesintilerinin süreceğini beklemesi gerektiğini, alternatif iletişim yolları planlamalı ve eğer güvenliyse İran'dan kara yoluyla Ermenistan veya Türkiye'ye ayrılmayı değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek alınması gereken önlemleri paylaştı.

"İran'ı hemen terk edin"

ABD vatandaşlarının İran'ı hemen terk etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına güvenmeyen bir planınız olsun." denildi.

"Temel ihtiyaç maddelerinden stok bulundurun"

Açıklamada, İran'dan ayrılamayan ABD vatandaşlarının ise ikametgahlarında veya güvenli başka bir binada güvenli bir yer bulması gerektiği belirtilerek, "Gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bir stok bulundurun." ifadelerine yer verildi.







