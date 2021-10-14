​Barış Pınarı yarım kaldı

Türkiye’nin olası harekat sinyali vermesinin ardından bölgede hareketli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı Harekatı’nın devam etmesini gerektiğini söyledi. Harekatın yarım kaldığını düşündüğünü kaydeden Mustafa, 30 kilometrelik alanın teröristlerden temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

DOĞUDA ABD, BATIDA RUSLAR

Mustafa, Türkiye’nin PKK/ PYD terör örgütüne yönelik olası operasyonunu Yeni Şafak’a değerlendirdi. Mustafa özetle şunları söyledi: Barış Pınarı Harekatı halen daha tamamlanmadı, harekatın sadece birinci aşaması yapıldı. Türkiye ile Rusya arasında anlaşma vardı ama maalesef Ruslar anlaşma maddelerini yerine getirmedi. PKK terör örgütü Fırat’ın doğusunda Amerikalılarla hareket ediyor, batısında Ruslarla. Afrin sürekli PKK’lılar tarafından hedef alınıyor. PKK/PYD’nın artık Suriye’den kökünün kazınması lazım. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arap sınır boyunda 30 km’den terör örgütü PKK’dan temizlenmesi gerekiyor. Terörden temizlenmesi hem Türkiye’nin milli güvenliğin hem de Suriye’nin toprak bütünlüğü için önemlidir.”

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