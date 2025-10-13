Barışa tek engel İsrail

Gazze’de İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından ulaşılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail’in anlaşmalara ihanetle dolu geçmişi, bölge ülkelerini endişelendiriyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, önceki gün yaptığı açıklamada, Şarm el-Şeyh’te, Gazze’nin yeniden imarı ve ateşkes anlaşmasının güvenceye alınması için uluslararası bir zirve yapılacağını bildirdi. Sisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) çağrı yaparak, Gazze’deki anlaşmaya uluslararası meşruiyet tanımasını talep etti. ABD yönetimi de dün, Şarm el-Şeyh’teki zirve için arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır’ın yanı sıra Fransa, İngiltere, İtalya, İran, Kuveyt, Ermenistan, İspanya, Japonya, Yunanistan ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeyi de zirveye davet etti. Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in bunu uygulayacağına dair duyulan endişeler, işgal devletinin daha önce kabul edip kısa sürede ihanet ettiği anlaşmaları yeniden gündeme getirdi. Yeni Şafak, İsrail’in ihanetiyle çöken anlaşmaları derledi.

ATEŞKESLERİ HEP BOZDU

İki senedir soykırım yapan terör devleti, bu süreç içerisinde imzalanan 2 ateşkes anlaşmasını bozarak, katliamlarının dozajını arttırdı ve güvenilmez bir uluslararası aktör olduğunu kanıtladı. Savaşın üzerinden 7 hafta geçmesinin ardından 24 Kasım 2023 günü 7 günlük ateşkes yürürlüğe girmiş, Hamas 81 rehineyi serbest bırakmıştı. İsrail ateşkesi bozarak 1 Aralık günü büyük bir saldırı başlattı. 15 Ocak 2025’te taraflar yeni bir ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın elindeki 33 İsrailli rehine serbest bıraktı. Kalıcı ateşkes görüşmeleri beklenirken, mart ayında İsrail anlaşmayı bozdu ve mayıs ayında Gazze’ye kara saldırısı başlattı.

CENEVRE SÖZLEŞMESİNİ YOK SAYDI

İsrail, Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud ve Özgürlük Filolarına da uluslararası sularda saldırdı ve Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal etti. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. Maddesi’nde, kuşatma altındaki sivillere yardım ulaştımak isteyenlere uluslararası sularda müdahale aynı sözleşmede 4. maddenin ihlali anlamına geliyor.

2 SENEDE 8 ÜLKEYE SALDIRI

Ateşkes müzakereleri sürerken 9 Eylül günü şartları görüşmek üzere arabulucu ülke Katar’da bulunan Hamas heyeti, İsrail saldırısının hedefi oldu. Doha’da heyetin bulunduğu bina vuruldu. Hamas heyeti sağ kurtuldu. İsrail’in saldırganlığı Katar ile yeni bir evreye ulaşırken, terör devleti Filistin, Lübnan, İran, Yemen, Suriye, Irak ve Tunus’tan sonra 2 sene içerisinde 8. bir ülke toprağına saldırmış oldu.

BMGK YOK HÜKMÜNDE

BM’nin defalarca altını çizdiği kararlar ortadayken, İsrail onlarca yıldır uluslararası hukuku yok sayan adımlarını sürdürüyor. BM'nin 29 Kasım 1947’de kabul ettiği 181 sayılı karar, Filistin'de biri Yahudi diğeri Arap iki bağımsız devletin kurulmasını öngördü, ancak bu karar hayata geçirilemedi ve 1948’de İsrail’in bağımsızlığını ilanı ile yüz binlerce Filistinli zorla yerinden edildi. BM Güvenlik Konseyi’nin 242, 338, 446, 465, 476 ve 2334 sayılı kararları, İsrail’i işgal ettiği topraklardan çekilmeye, yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve barış sürecine dönmeye çağırdı. Ancak aradan geçen 77 senede İsrail bu çağrıların hiçbirine uymadı. Filistin meselesine ilişkin BMGK genelinde alınan 65 kararın tamamı, terör devleti tarafından yok sayıldı. Batı Şeria'daki işgalini hem genişleten hem derinleştiren terör devleti, Filistin'le imzaladığı yeni yerleşimler kurmayacağı taahhüdünde bulunduğu 1995 ikinci Oslo (Taba) Anlaşması’nı da ihlal etti ve son 3 senede 49 yeni yasa dışı yerleşim yeri inşası kararı aldı.

BARIŞA GİDEN YOLUN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Ortadoğu’da barışa giden her yol, İsrail’in ateşkes ihlalleriyle tıkanıyor. Tarih boyunca imzalanan hemen her ateşkes, İsrail’in sınır ötesi operasyonları, bombardımanları veya yerleşim hamleleriyle kısa sürede bozuldu. 1979 Mısır–İsrail Barış Antlaşması’na rağmen, Gazze ve Sina hattındaki askeri hareketlilik hiç bitmedi.

GOLAN'DAN ÇEKİLMİYOR

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin yıkılmasının ardından İsrail tarafından işgal edildi. Lübnan cephesinde ise 2006’da kabul edilen BM 1701 sayılı kararı, İsrail’in güney Lübnan’dan çekilmesini ve sivil alanlara saldırıların durmasını öngörüyordu. Buna rağmen İsrail, 2024 yılında Lübnan’a hem havadan hem karadan saldırarak işgalini genişletti. İsrail bu süreçte 4 binden fazla sivili öldürdü, 17 bin kişiyi yaraladı.

KATZ’DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrailli esirlerin serbest bırakılması halinde İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarını tamamen durduracağına garantör olmasına rağmen Tel Aviv’den kafa karıştıran açıklamalar geliyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile yapılan anlaşmanın Gazze’deki tünellerin yok edilmesini de içerdiğini söyledi. Sosyal medya platformu X’te açıklama yayınlayan Katz, “Hamas’ın kurduğu tüneller ya İsrail ordusu tarafından doğrudan yok edilecek ya da ABD öncülüğünde kurulan misyon tarafından bu iş yapılacak. Ben orduya hazır olması için gerekli talimatı verdim” ifadelerini kullandı.

Caydırıcılık için İslam NATO’su

Filistin topraklarını gasbederek gayri meşru bir şekilde kurulan İsrail devleti, 1948’den beri birçok kez anlaşmalara ihanet etti. Son iki yılda Gazze’de tüm dünyanın lanetlediği bir soykırım işleyen işgal devleti, bu süreçte de iki kez ilan ettiği ateşkesi bozarak 70 bine yakın Filistinliyi katletti. Yeni Şafak, uluslararası güçlerin İsrail’in bu tutumuna karşı yeterli tavrı göstermemesi üzerine İslam ülkelerinin İsrail’i dizginlemesi için bir İslam Natosu kurulmasına ihtiyaç duyulduğu fikrini öne sürmüştü. İsrail’in artık tüm dünyanın desteklediği yeni ateşkes anlaşmasını da bozma ihtimaline karşı Siyonist gücü durdurma işini Batılı ülkelerden beklemek yerine İslam ülkelerinin yapması için İslam Natosu’na duyulan ihtiyaç bir kez daha kendini gösteriyor.











